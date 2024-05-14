نشرة التوك شو.. افتتاح مشروع مستقبل مصر والحالة الصحية لعادل إمام

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة إضافة كبيرة للأمن الغذائي المصري، وساعد على وجود فائض لتصدير الحاصلات الزراعية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

البحوث الزراعية: مشروع مستقبل مصر يمثل نقلة نقلة نوعية كبيرة للدولة (فيديو)



كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات أزمته مع الناقد الفني طارق الشناوي، موضحًا أنه تقدم ببلاغ جديد للنائب العام بسبب مقالة الشناوي الأخيرة التي وجه له اتهامات مباشرة لو ثبتت سيتم سجنه بسببها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أشرف زكي يتوعد طارق الشناوي: بيني وبينه القضاء (فيديو)



كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 84 ، قائلاً: «عادل إمام صحته زي الفل».

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

عادل إمام.. نقيب الممثلين يكشف الحالة الصحية للزعيم| فيديو



قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن القصف والنزوح مستمران في غزة والقطاع الصحي على شفا الانهيار بعد استمرار غلق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم السابع على التوالي ومع اقتراب نفاد الوقود من القطاع.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

لميس الحديدي تعرض صورة لنازحين فلسطينيين: شعب لا ينكسر يرفع دومًا شعار الإرادة





قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مشروع مستقبل مصر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، يساهم بقوة في التنمية الشاملة بمصر ويُسعد المصريين بسبب أهميته المستقبلية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

نقيب الزراعيين: مشروع مستقبل مصر يساهم بقوة في التنمية الشاملة (فيديو)



قال الفنان لطفي لبيب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي غير شكل مصر، معقبا: "إحنا بلد طول عمرها في حرب والجيش المصري أقوى جيش في المنطقة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

لطفي لبيب: الرئيس السيسي غير شكل مصر (فيديو)



دخلت فريدة سيف النصر في نوبة بكاء قائلة عند حديثها عن وفاة والدتها، قائلة: "يوم وفاة والدتي كنت بصور فيلم موسى وجالي خبر إن أمي روحها بتطلع".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

خايفة من الموت.. فريدة سيف النصر تبكي على الهواء (فيديو)



انتقد الإعلامي تامر أمين، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، قائلا: “المشكلة في المؤتمر الصحفي أنا في رأيي أضعف نقد ينفع أقوله أن كل الكلام اللي قاله كان غير موفق فيه تمامًا وأنا كده بحافظ على المحبة والعشرة اللي بينا”.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

بحافظ على العشرة .. تامر أمين يهاجم حسام حسن بسبب لاعبي المنتخب



أكد الدكتور محمد شادى الخبير الاقتصادى، أن أى مشروعات بدون طريق ليس لها قيمة، مشيرا إلى أننا رأينا فى المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسى بنية تحتية وفوقية وإنتاج زراعى.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

خبير اقتصادي: المشروعات الكبرى تؤكد أن الدولة تعمل رغم كل الأزمات (فيديو)



قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الوضع الإنساني في فلسطين أصعب مما يتخيل أحد، ونتنياهو من أجل أن يحافظ على مقعده لا يفرق معه استشهاد 50 ألفا أو 100 ألف، فهو يتشبع بالدماء من أجل مقعده.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط