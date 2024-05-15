حماس: إصرار الاحتلال على عملية رفح الفلسطينية يضع المفاوضات في مصير مجهول

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي رد على موافقتنا على مقترح وقف إطلاق النار بالدخول إلى رفح الفلسطينية ومناطق شمال غزة، مؤكدًا أنه نتواصل مع مصر بشأن احتلال إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني.

تعاملنا بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من للوصول إلى اتفاق

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: " تعاملنا بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن إصرار الاحتلال على المضي قدمًا في عملية رفح الفلسطينية يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول، مردفا: “متوافقون مع الأشقاء في مصر على ضرورة انسحاب الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وكافة مناطق قطاع غزة”.

وبعد دقائق من الهجوم الجوي الذي نفذه حزب الله على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، وصف موقع تايم أوف الإسرائيلي، الضربة بأنها الأعمق منذ بداية الحرب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه وصل إلى مستشفى "بلينسون" 10 جنود جرحى من الكتيبة 202 لواء المظليين جراء الحدث الذي وقع شمال غزة.

واضافت الوسائل العبرية: حتى هذه اللحظة، لا تزال طائرات الجيش الإسرائيلي المروحية تنقل الجنود الجرحى من شرق جباليا شمال غزة.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الهجوم يُعد أحد أعمق الهجمات التي شنها حزب الله منذ اندلاع الحرب وتوسيع نطاق إطلاق المنظمة نحو هدف يقع على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود.

