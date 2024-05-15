أحمد موسى: 180 شركة مصرية تعمل في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشركات المصرية تعمل في العديد من المشروعات القومية، وهناك نحو 180 شركة مصرية تعمل في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الدولة تنفذ مشروعات عملاقة بعد إجراء دراسات الجدوى، كما أننا نستحق أن يكون لدينا قطار يتجه من القاهرة إلى أسوان في 4 ساعات.

العامل المصري يقود القطارات الألمانية لتفوقه وتميزه

وتابع أحمد موسى: الشركات المصرية تحقق مكاسب كبيرة وتكتسب خبرات بعملها في المشروعات القومية العملاقة، و هناك مليوني موظف ومهندس يعملون في مشروعات وزارة النقل، والمشروعات القومية توفر العديد من فرص العمل للمواطنين.

وأشار إلى أن العامل المصري يقود القطارات الألمانية لتفوقه وتميزه ، كما أنه يستوعب التكنولوجيا الحديثة في السكك الحديدية ، وجميع العمال المصريين سفراء للدولة المصرية في الخارج.



أكدت الدكتورة شيماء القصاص، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن الحكومة تولي اهتماما غير مسبوق بالمشروعات القومية العملاقة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري التي لخصها الرئيس السيسي "بالجمهورية الجديدة" والتي عملت على توفير جودة الحياة للمواطن في السكن والمعيشة والصحة والبيئة وتحسين مستوي الدخل والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة ربوع مصر وفي جميع المجالات.

وقالت القصاص في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن شبكة الطرق والمحاور والكباري والسكك الحديدية تعد العنصر الحيوي للمشروعات، حيث تم إنشاء طرق جديدة لربط الشمال بالجنوب وشرق البلاد بغربها والوصول إلى طرق فرعية لم تكن على الخريطة من قبل لتصل بين المدن والقرى والعزب والنجوع؛ لتسهيل حركة النقل والمواصلات والوصول إليها بسهولة.



وأضافت شيماء أن مشروعات النقل تعد بمثابة "مشروعات قومية" تتقدم بشكل سريع في مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة، وكان للطرق والكبارى نصيب الأسد فى مشروعات التطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبارها شرايين التنمية.

وأشارت إلى أن من أهم الطرق التي تم تطويرها وتحسين جودتها، الطريق الدائري بالقاهرة الكبري والذي يُعد شريان حياة رئيسيا للتنقل في القاهرة الكبري، وكذلك المحاور الجديدة بالإسكندرية التي أدت إلى إحداث سيولة مرورية وتخفيف الضغط والكثافات داخل المدن وسرعة وسهولة التنقل وخفض معدلات الحوادث وتحقيق طفرة في مجال الاستثمار والنمو الإقتصادي وجذب المستثمرين بفضل شبكة الطرق الحديثة والمترابطة والتي تساعد في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية.

كما تساعد على توفير وخلق فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر، وذلك بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح تلك المشروعات القومية.