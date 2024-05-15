الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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متحدث الوزراء: تخفيض 25% من مقابل التصالح بمخالفات البناء في هذه الحالة

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وأضاف أن نسبة التخفيض المعينة حال سداد المبلغ سداد فوري ، وهناك تسهيلات عديدة حال السداد الفوري، ، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.

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وأشار خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إلى أنه تم الموافقة على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

الدولة حريصة على دعم المستثمرين الجادين


ونوه إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، حريص على زيارة كافة المناطق الصناعية والرزاعية وغيرهم باستمرار، في محافظات مختلفة، مثل بورسعيد وإسكندرية والبحيرة، وزيارة كافة المناطق تباعًا.

وأضاف، أن رئيس الوزراء يتعامل مع شكاوي المصنعيين بكل جدية، وإذا تطلب الأمر يكون هناك اجتماع مع الجهات المعنية لبحث تذليل العقبات، والدولة والحكومة تحرص على دعم المستثمرين الجادين، وزيادة الدعم لأي مستثمر.


وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك نتائج من نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة.

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