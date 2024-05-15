أحمد موسى: تقدير كبير لمصر عالميًا بسبب دور السيسي في إحلال السلام

أشاد الإعلامي أحمد موسى، باحتفالية منح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام 2024، من برلمان دول البحر المتوسط، معلقا: “ مصر تحظى بتقدير كبير من دول العالم لدور الرئيس السيسي في إحلال السلام”

وأوضح أحمد موسى، خلال حلقة خاصة ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” السفير وائل النجار سفير مصر في البرتغال، تسلم الجائزة نيابة عن الرئيس السيسي.

وأضاف أحمد موسى: " تم منح الجائزة للرئيس السيسي؛ تقديرا لجهوده البارزة والمتواصلة من أجل الوصول لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، ودعمه المتواصل لإيجاد حل بين الدولتين.



ولفت إلى أن هناك 31 دولة موجودة في احتفالية اليوم لتسليم جائزة السلام للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع الدول حاضرة اليوم باستثناء إسرائيل، والتي لم تشارك في اجتماع الجمعية العامة لبرلمان البحر المتوسط".

قال السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، إن سكرتير عام برلمان البحر المتوسط أبلغني بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي، جائزة بطل السلام لعام 2024، لافتا أنه جرت الموافقة على منح الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الجائزة، بالإجماع.



جهود السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة



وأضاف بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن منح الرئيس السيسي هذه الجائزة؛ نظرا لجهوده لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي تأمين إطلاق سراح الرهائن.



وأشار بسام راضي سفير مصر في إيطاليا إلى أن سكرتير عام برلمان البحر المتوسط، أكد أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعو دائما إلى السلام والتعاون، مشيرا إلى أن برلمان البحر المتوسط يلعب دروا في مكافحة الإرهاب والتطرف.