محمد فضل يكشف مفاجأة عن توقيع إمام عاشور للأهلي (فيديو)

كشف محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة عن توقيع إمام عاشور للأهلي، قبل انتقاله للزمالك، قائلا: "كنا ماضيين معاه في الأهلي لما كان في حرس الحدود، لكن ما حصلش نصيب ساعتها".

إمام عاشور من اللاعبين الجيدين وإضافة كبيرة للكرة المصرية

وقال محمد فضل في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم: "إمام عاشور من اللاعبين الجيدين وإضافة كبيرة للكرة المصرية وأتمنى أن يحافظ على نفسه حتى يصنع تاريخا كبيرا مع النادي الأهلي ومنتخب مصر"

وتابع محمد فضل: “ النادي الأهلي بمن حضر قولا واحدا، بغض النظر عن الأسماء وجماهير النادي الأهلي عظيمة، مضيفا: ”ننظام إدارة النادي الأهلي واحد مهما تغيرت الأسماء في مجالس الإدارات".

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحصل على أي عروض من أجل الرحيل عن صفوف فريقه بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عاشور لم يحصل على أي عروض سواء رسمية أو شفوية، واللاعب سعيد داخل النادي ولم يطلب الرحيل بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف أمير هشام: "محمود عبدالمنعم كهربا لم يتلقى أي عروض وكل ما يدور في هذا الإطار غير صحيح، وأن آخر العروض كان من الحزم السعودي في يناير الماضي".

واختتم: "أيضًا محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، لم يحصل على أي عروض للرحيل كما تم الترويج لتلك الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، واللاعب مستمر".