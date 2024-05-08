وزير الرياضة يكشف موقف محمد صلاح من الانضمام لمنتخب مصر بالمعسكر القادم

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن النجم الدولي محمد صلاح سيكون متواجد في معسكر منتخب مصر القادم وحسام حسن يقدر اللاعب محمد صلاح بشكل كبير"

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،مساء اليوم الأربعاء": "محمد صلاح قيمة كبيرة، ونتواصل معه بشكل مستمر ".

حسام وإبراهيم حسن يتواصلان مع كل اللاعبين المحترفين

وتابع أشرف صبحي :" حسام حسن وإبراهيم حسن يتواصلان مع كل اللاعبين المحترفين بالخارج وكل الدعم لمنتخب مصر في المباريات المقبلة".

ويُفاضل محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بين ثلاث أندية لتحديد وجهته المقبلة استعدادًا للرحيل عن صفوف فريقه الحالي.

ويرتبط محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول والانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا وذلك بعد العلاقة التي تراجعت بينه وبين إدارة الفريق.

ويزيد من إصرار محمد صلاح على الرحيل عن صفوف ليفربول هو اقتراب المدرب الألماني يورجن كلوب، بالرحيل عن صفوف الفريق الفترة المُقبلة.

وفي سياق ذلك، فيحظى محمد صلاح باهتمام عدد كبير من الأندية التي تسعي لضمه إلى صفوفهم، ويأتي على رأس هذه الأندية نادي اتحاد جدة السعودي الذي يسعي للتعاقد مع جوهرة ليفربول.



كما ينضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي يوفنتوس الإيطالي إلى سباق التعاقد مع محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

و تقدم النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ومهاجم ليفربول، للترتيب الخامس بجدول ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 18 هدفًا، عقب تسجيله في فوز الريدز على توتنهام بنتيجة (4-2).

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

حلق بعيدًا النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 36 جولة، وقبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويتصدر هالاند جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا، يليه كول بالمر، جناح تشيلسي برصيد 21 هدفًا.

وفي الترتيبب الثالث يتواجد ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد برصيد 20 هدفًا، ويليه أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا برصيد 19 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، 25 هدفًا

2- كول بالمر، نجم تشيلسي، 21 هدفًا

3- أليكسندر إيساك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، 20 هدفًا

4- أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، 19 هدفًا

5- محمد صلاح، هداف ليفربول، 18 هدفًا

6- دومينيك سولانكي، نجم بورنموث، 18 هدفًا

