الرئاسة الفلسطينية: مطلبنا الدائم وقف العدوان وليس الهدنة (فيديو)

قال الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية قادرة أن تأمر إسرائيل على وقف العدوان وبالتالي للأسف الشديد لا تزال الإدارة الأمريكية تقبل بالتفسيرات الإسرائيلية ومستمرة في دعمها

وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم أنّ المطلب الفلسطيني الدائم وقف العدوان، وليس الهدنة أو تبادل الأسرى، لأن هناك مئات الضحايا يسقطون يوميا من الشعب الفلسطيني.

الجانب الأمريكي لا يزال غير حاسم في أمره

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "نطالب بسرعة إنجاز هذه الهدنة وسرعة وقف العدوان، وهذا هو المطلب الفلسطيني من الجانب الأمريكي، الذي لا يزال غير حاسم في أمره ويسمح لإسرائيل باستمرار العدوان".

واستعرض اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، سيناريوهات اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية وأسباب إصرار بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استمرار الحرب، وحقيقة خرق إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر.

وقال اللواء نصر سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن النوايا الإسرائيلية ظاهرة منذ البداية برفض المفاوضات واستمرار العدوان العسكري.

ولفت إلى أن إسرائيل تفاجئت برد فعل حماس بالموافقة على اتفاقية وقف إطلاق النار التي قدمتها مصر وقطر، موضحا أن إعادة الرهائن عبر المفاوضات يعني فشل نتنياهو وأصبح في مواجهة الشارع الإسرائيلي بعدما دفع بلاده إلى حرب نزيف في الأرواح والاقتصاد على مدار 7 أشهر.



وأشار إلى أن نتنياهو كل أمله تحرير الرهائن بعمل عسكري ليصبح بطلا قوميا في الداخل الإسرائيلي، لذلك وضع عراقيل أمام المفاوضات مع حماس رغم موافقة الحركة الفلسطينية بحجة أن ما وافقت عليه حماس لا توافق عليه إسرائيل، مردفا أن استمرار نتنياهو في إرسال الوفود للتفاوض يعني أنه لا يستطيع تحرير الرهائن رغم ما قدمته أجهزته وما مدته به أمريكا وإنجلترا وفرنسا من أجهزة مراقبة، لأنه لو لديه خطة كاملة ما كان ليذهب من الأساس إلى المفاوضات، «مش قادر يضمن تحقيق النتائج».



ونوه بأن حركة حماس تفهمت لعبة نتنياهو لذلك وافقت على اتفاقية وقف إطلاق النار حتى تضع رئيس حكومة الاحتلال في مواجهة مع الشارع الإسرائيلي وأنه من يصر على استمرار الحرب وليس حماس، مؤكدا استحالة تنفيذ إسرائيل القضاء على حماس كونها أصبحت فكرة متجذرة.



وحول معاهدة السلام، أكد أن إسرائيل لم تخالف معاهدة السلام حتى الآن، لكنها تشكل تهديدا حال دفع الفلسطينيين للتهجير القسري إلى الداخل المصري، مضيفا أن مصر محددة بوضوح موقفها، لذلك إسرائيل حريصة تماما ألا تتعرض لأي موقف مع مصر.