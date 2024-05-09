طارق فهمي: الأمور تمضي بصورة جيدة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إنه يجب عدم التعجل بشأن نتائج مفاوضات إطلاق النار في غزة فهناك تفاؤل كبير في إمكانية وصول الوسيط لمصري بالأمور إلى بر الأمان في هذه المفاوضات.

أضاف طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، الأمور تمضي بصورة جيد في المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع طارق فهمي أن الحديث عن بعض النقاط المحددة ومنها احتمالية دمج بعض المراحل والحديث عن أعداد النازحين وبعض النقاشات حول تقليل عدد المحتجزين من 33 إلى 18 وتأجيل أمر الجثامين إلى المرحلة الثانية من الجانب الإسرائيلي، وهناك نقاط تفصيلية تحتاج إلى تمهل في التناول.

وأوضح: "المقترحات المصرية والخطة المصرية التي تمضي عبر 3 مراحل يمكن أن تصل بنا في النهاية إلى ما نستهدفه إلى فكرة حل الدولتين ووقف كامل لإطلاق النار ومشروعات الإعمار.

الجهد المصري كبير ومقدر من الأطراف المشاركة

وأشار إلى أن الجهد المصري كبير ومقدر من الأطراف المشاركة والجانب الأمريكي، لأنه يعمل باحترافية ومهنية كبيرة في هذا الإطار، وسيكون هناك توصل إلى اتفاق مع العلم أن هناك قوى متربصة لإفشال المفاوضات خاصة من الجانب الإسرائيلي".

وقال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر لعبت دورًا كبيرًا في جهود الوساطة بين حركة حماس ودولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن مصر تمارس الصبر الاستراتيجي في هذه المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار، ومنع عملية اجتياح بري من دولة الاحتلال لرفح.

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن المباردة المقترحة عبارة عن عدة مراحل، وكل مرحلة 42 يومًا، وهذا من شأنه أن يُساهم في تهدئة الأوضاع، وينقلنا إلى مرحلة من التفكير الاستراتيجي في هذا الصراع، مشيرًا إلى أن المفاوض المصري لعب دورًا كبيرًا في المفاوضات، وهذا الأمر يستحق التقدير من العالم، لأن هذه القضية مهمة للغاية.



ولفت إلى أن عدم اجتياح بري لرفح هدف مصري، وفي نفس الوقت هدف أمريكي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت طرفًا رئيسيًا في المباردة المصرية المقترحة لوقف إطلاق النار.



وأشار إلى أن عدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من شأنه أن يؤدي إلى توتر الأوضاع وزيادة المظاهرات في أمريكا، وهذا يؤثر على فرص الرئيس الأمريكي جون بايدن الانتخابية، معقبًا: "من الصعب أو من المستحيل أن تقوم دولة الاحتلال باجتياح بري واسع لرفح، رغم ما يتردد في وسائل الإعلام الإسرائيلي في هذا الشأن، وهذا يرجع إلى رفض الولايات المتحدة لهذا الأمر، بسبب عدم وجود خطة مقنعة لهذه الأمر".