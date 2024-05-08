الأربعاء 08 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عبدالمنعم سعيد: إسرائيل أصبحت حِملاً كبيرًا على أمريكا

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن المقاومة الفلسطينية عندما قامت بضرب معبر كرم أبو سالم، رجحت فكرة إلحاق أكبر ضرر بجيش الاحتلال، عن استمرار جهود الإغاثة، خاصة وأن دولة الاحتلال أغلقت المعبر بعد هذه الحادثة. 

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن دولة الاحتلال رفضت مبادرة وقف إطلاق النار، بحجة أن هناك تغيرًا حدث في المبادرة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تعتقد أنها أوشكت على القضاء على حماس، من خلال شن هجوم رفح، وهذا الأمر غير صحيح، لأن ما يحدث من عمليات عسكرية، دليل على أن المقاومة قادرة على الاستمرار بإلحاق الضرر بدولة الاحتلال. 

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انتشال 49 جثة من مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء في غزة

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت وزير الخارجية ورئيس المخابرات الأمريكية بالقيام بزيارات مكوكية ما بين القاهرة والدوحة وتل أبيب، حتى لا تنفلت الأوضاع في المنطقة في الحرب التي تشن على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة أصبحت حمل كبير جدًا.

تأثير سلبي على الاقتصاد المصري 

فيما قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأطراف الرئيسية في الصراع في قطاع غزة سواء المقاومة أو دولة الاحتلال لا تتفاوض بحسن نية، مشيرًا إلى أن كل طرف ما يريد أمر مستحيل التحقق بالنسبة للطرف الآخر، وهناك مسافة واسعة بين الأطراف المُتسارعة في المفاوضات. 

ولفت إلى أنه لا يعتقد أن المسافة بين حكومة دولة الاحتلال وحركة حماس ضاقت إلى أي مسافة للوصول إلى اتفاق خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لإدارة الصراع في غزة، حتى تنتج الظروف اتفاقًا يؤدي إلى الوصول إلى بر الأمان على حد تعبيره. 

ولفت إلى أن مصر معنية بصورة كبيرة بالصراع في غزة، لأن مصير الشعب الفلسطيني مهم جدًا بالنسبة للقاهرة ، بسبب الارتباط الثقافي والأيديولوجي، خلاف أن ما يحدث في فلسطين ودولة الاحتلال يؤثر على الاقتصاد المصري. 

شاهد الفيديو..

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