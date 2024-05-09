الحكومة: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة مليار دولار سنويا (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار في السنة الواحدة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "mbc مصر"، مساء الأربعاء أن ما يتم توفيره من تخفيف أحمال الكهرباء ننفقه في استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

إعفاء المنشآت السياحية والمصانع من تخفيف أحمال الكهرباء

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "تخفيف أحمال الكهرباء سيكون على مستوى الجمهورية من الثالثة عصرا حتى السابعة مساء لمدة ساعتين بحد أقصى في كل منطقة وذلك حتى 20 يوليو".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: “ تم إعفاء المنشآت السياحية والمصانع والمنشآت الحيوية بصفة عامة من تخفيف أحمال الكهرباء”

وعقب مرور شهر رمضان المبارك والذي شهد توقف تخفيف أحمال الكهرباء، عاد استئناف العمل بخطة تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء الجديدة، حيث من المقرر قطع الكهرباء في الفترة ما بين الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.



أماكن مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء

وفي سياق ذلك هناك أماكن مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء، والتي يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفتها ويمكن حصرها خلال التالي:

- محافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وكافة الأماكن الحدودية لأغراض أمنية واستراتيجية.

محطات المياه والصرف الصحي لضمان استمرارية توفير المياه النقية ومعالجة الصرف الصحي بشكل فعال.

- مراكز الإطفاء والشرطة.

- المناطق الصناعية لاستمرار عمليات الإنتاج والتصنيع.

- الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

- المستشفيات والمنشآت الطبية الحيوية لتوفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة.

احتياجات محطات الكهرباء من الوقود

وأكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات متلفزة، أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو وقف تخفيف الأحمال، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

جدير بالذكر طلبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من المواطنين الاتصال على الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 إذا زادت مدة انقطاع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، أو إذا كان هناك انقطاع للكهرباء خارج المدة المحددة التي وضعها مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وفي سياق آخر أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (15914) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.