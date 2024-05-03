زد vs المقاولون .. موعد مباراة اليوم بالدوري والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد بنظيره المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة علي إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

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ويحتل زد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة ، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة زد والمقاولون العرب

تقام مباراة زد والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة زد والمقاولون العرب

وتذاع مباراة زد والمقاولون العرب بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد للقاءات الدوري.

حكم مباراة زد والمقاولون العرب

ويدير مباراة زد والمقاولون العرب الحكم محمد سلامة ، ويعاونه كلًا من سمير جمال وحسن رمضان، مساعدين، محمود وفا حكمًا رابعًا، فيما يتولي تقنية الفار أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي أقيمت على إستاد المقاولون أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.



