عاجل
مستعمرون يقتحمون قمة جبل العرمة بنابلس.. وأنباء عن اعتقالات ومداهمات
الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زد vs المقاولون .. موعد مباراة اليوم بالدوري والقناة الناقلة

زد والمقاولون العرب
زد والمقاولون العرب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد بنظيره المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة علي إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

إقرأ ايضًا..

txt

المقاولون يتعادل مع الاتحاد السكندري في بطولة كأس الكشافة للناشئين

ويحتل زد  المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة ، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة زد والمقاولون العرب

 تقام مباراة زد والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة زد والمقاولون العرب

وتذاع مباراة زد والمقاولون العرب بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد للقاءات الدوري.

حكم مباراة زد والمقاولون العرب

ويدير مباراة زد والمقاولون العرب الحكم محمد سلامة ، ويعاونه كلًا من سمير جمال وحسن رمضان، مساعدين، محمود وفا حكمًا رابعًا، فيما يتولي تقنية الفار أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه.
وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي أقيمت على إستاد المقاولون أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.


 

 

 

مواد متعلقة

مع اقتراب نهاية عام 2023 .. "الأهلي المصري" يستمر في تحقيق معدلات نمو متميزة

على الحجار يكشف لأول مرة عن مفاجآت حصرية حول أولى حفلات مشروع «100 سنة غنا»

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في كأس الرابطة

على الحجار يكشف لأول مرة عن مفاجآت حصرية حول أولى حفلات مشروع «100 سنة غنا»

حسام موافي يكشف عن مرضى السكر الممنوعين من الصيام.. فيديو

اليوم .. 4 مواجهات نارية في كأس الرابطة

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

محمد الشرنوبي يُكرم عمه في ليلة ألحانه بأنغام كاظم الساهر

الجريدة الورقية