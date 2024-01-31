عاجل
عاجل.. الحوثيون يستهدفون سفينة كول الأمريكية في البحر الأحمر عاجل.. حدث أمني جديد في البحر الأحمر
الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في كأس الرابطة

باتشيكو المدير الفني
باتشيكو المدير الفني لبيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في إطار مباريات بطولة كأس الرابطة.

txt

بيراميدز يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة على حساب زد

ويواجه بيراميدز نظيره المصري في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباراة دور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود زلاكة - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - صامويل أومسا - محمد دونجا - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس

الجريدة الورقية