المقاولون يتعادل مع الاتحاد السكندري في بطولة كأس الكشافة للناشئين

تعادل فريق المقاولون العرب مواليد 2005 مع فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 0 _ 0 في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الكشافة للناشئين تحت 19 عامًا.

تشكيل الجهاز الغني لفريق المقاولون العرب مواليد 2005

يقود الفريق المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.

وكان المقاولون تلقى دعوة رسمية من الشركة المنظمة للبطولة ووافقت إدارة النادي على المشاركة في هذه البطولة المهمة.

تعد بطولة SPOCS U19 SCOUTING CUP فرصة مثالية للاعبي قطاع الناشئين لاختبار مهاراتهم وقدراتهم والتنافس مع أندية محلية ودولية.

أعرب المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس الكشافة. مؤكدا أن البطولة تعد فرصة هامة للاعبي الناشئين للتعلم والتطور وتجربة المنافسة على مستوى عالٍ.

من جانبه، أعرب الكابتن يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين ، عن تفاؤله وثقته في قدرات الفريق الناشئ لتحقيق نتائج جيدة في البطولة. وأكد أن قطاع الناشئين سيوفر كل الدعم اللازم للاعبين وسيقوم بتجهيز الفريق بشكل جيد، بهدف تحقيق أداء قوي ومنافسة قوية مع الفرق الأخرى المشاركة.

تتضمن قائمة الأندية المشاركة في البطولة 12 فريقًا، وتشمل الأندية المصرية المقاولون العرب والزمالك والمصري وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ووادي دجلة، بالإضافة إلى منتخب مصر لمواليد 2007 تحت 17 سنة. وينضم إليهم من أندية أفريقيا فريقي جراسرانر النيجيري وفونتين غات التنزاني.

ستقام المباريات في الفترة من 2 إلى 11 مايو علي ملاعب نادي زد بفرعي التجمع والسادس من أكتوبر.