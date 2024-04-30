نشرة التوك شو.. حفل زفاف الملياردير الهندي تحت سفح الأهرامات ومصير الحرب بغزة

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كشف عمر سالم، أحد منظمي فرح الأهرامات، تفاصيل مهمة عن حفل الزفاف الأسطوري للملياردير الهندي أنكور جين على إيريكا هاموند عارضة الأزياء ومدربة اللياقة البدنية، والذي تم إقامته تحت سفح الأهرامات بالجيزة.

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منظم حفل الملياردير الهندي عند الأهرامات: العريس أنفق مبالغ ضخمة ونفذ دعاية بالمجان لمصر



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تستضيف حسب التقارير الدولية 9 ملايين مهاجر، واستضافة المزيد من المهاجرين سيلقي بالمزيد من العبء على الدولة المصرية.

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متحدث "الوزراء": مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر يتكلفون 10 مليارات دولار سنويا



احتفل الملياردير الهندي أنكور جاين بزفافه على المصارعة السابقة في WWE ومؤسسة إيريكا هاموند، بسفح الأهرامات بالجيزة يوم الجمعة الماضي، بمظاهر احتفالية ضخمة من أمام الأهرامات وقصر محمد علي، وحضره العديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين في المجتمع الأوربي والمصري.

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قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الوزراء ردًا على بعض الجدل المثار على التواصل الاجتماعي والرأي العام في بعضه أن المهاجرين والمقيمين يزاحمون المصريين أن هناك رسالة واضحة وهي أن مصر على مدار التاريخ ولم ولن تغلق أبوابها أمام أي أخ عربي أو من دولة إفريقية

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الحكومة تكشف خطتها للتعامل مع النازحين في رفح حال اقتحامها



علق الإعلامي أحمد موسى،على أنباء انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي إلى الدوري السعودي.

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بيضغطوا عليه.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن رحيل محمد صلاح من ليفربول (فيديو)



قال أحمد نبيل نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إنه خلال شهر ستنخفض أسعار البيض بعد انتهاء الإنتاج القديم، وبالتحديد خلال شهر أكتوبر.

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"منتجي الدواجن" يكشف موعد انخفاض أسعار البيض (فيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن السلطات المصرية تسعى بكل جهدها للوصول إلى هدنة التقاط أنفاس في غزة تنقذ مليونا ونصف مليون فلسطيني إذا ما قرر الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح.

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لميس الحديدي: الساعات المقبلة تحمل مصير الحرب في غزة (فيديو)



قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الدمار الهائل في قطاع غزة لم يسبق له مثيل، وهناك خلافات بسبب غموض المواقف الإسرائيلية التي بحاجة إلى الإيضاح.

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البرغوثي: فرص الوصول لوقف إطلاق النار بغزة أكثر من أي وقت مضى



قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية إنسانيًا ووطنيًا يدعو إلى الفخر والكبرياء الوطني، لأنها استطاعت حماية سيناء، ومنع تصفية القضية الفلسطينة في نفس الوقت.

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حلمي النمنم: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يدعو للفخر والكبرياء الوطني (فيديو)



أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أنه لا يوجد أثر لأنبياء الله في الحضارة المصرية القديمة، ولا يوجد اسم نبي داخل مقبرة فرعونية، مؤكدا أنه لا أهاجم التوراه ولا أهاجم أي دين.

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زاهي حواس يكشف حقيقة ذكر أنبياء في الحضارة المصرية القديمة (فيديو)

