صحفي كويتي: أساتذة مصريين ساعدوا في نهضة الكويت التعليمية وعلاقاتنا متجذرة

أكد الكاتب الصحفي الكويتي أحمد إسماعيل البهبهاني، رئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية، أن زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح شهدت استقبال كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والترحيب الكبير من الشعب المصري لزيادة أمير الكويت لمصر، وهناك علاقات متجذرة مع الكويت وهناك مصالح مشتركة وهناك مواقف عديدة بين مصر والكويت.

ونوه "البهبهاني"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بأن هناك مواقف عديدة بين مصر والكويت، وبدأ بفترة بداية العلاقات التجارية في القرن الـ19، مشددًا على أنه في فترة تحرير الكويت كان هناك دعم كبير من الدولة المصرية وموقف مصر كان مشرف مع الكويت وسعادات على إدخال الكويت إلى الجامعة العربية، ووصل أول سفير مصري للكويت 1961، وهناك الكثير من الزيادات التعليمية والثقافية من مصر كان لها دور كبير في الكويت، وأساتذة من مصر ساعدوا في النهضة التعليمة في الكويت.

وشدد على أنه لا ينسى الشعب الكويتي دور الجيش المصري والمشاركة في حرب تحرير الكويت، مؤكدًا أن هناك رابط دم بين مصر والكويت ومزدج دماء الشهداء من مصر والكويت على الأرضين، مشيرًا إلى أن زيارة أمير الكويت اليوم إلى مصر كانت ناجحة قبل أن تبدأ والبيان الختامي الصادر اليوم كان شاملًا، وهذه العلاقات المصرية المتجذرة والتاريخية والثقافية في كل مناحي الحياة.

وأشار إلى أن العمالة المصرية الموجودة على أرض الكويت مرحب فيها من الجميع وتساعد في تنمية الكويت، موضحًا أن العلاقات المصرية الكويتية نموذجًا يجب أن يتحذي به في العلاقات بين الدول، وهي قمة العلاقات على كافة القطاعات.