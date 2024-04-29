نشرة التوك شو.. تصريحات الرئيس السيسي وصعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "أنا بعمل اللي محدش يفكر فيه.. كمسئول في الدول، لو كنت مشيت على المسار العادي ولا أعمل الكلام ده خالص".

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كشف الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، حقيقة “لعنة الفراعنة”، مؤكدًا أنها مصطلح ليس له أساس من الصحة.

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أستاذ آثار مصرية يكشف حقيقة لعنة الفراعنة (فيديو)



أكد أمين سر حركة فتح بهولندا، زيد تيم، أنه من المفترض وضع استراتيجية جديدة وفق أجندة فلسطينية تتوافق مع تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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حركة فتح بهولندا: ما يحدث الآن حرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني



أكد الدكتور محمد خليف استشارى الابتكار والتحول الرقمى، أن التحول الرقمي صناعة جديدة يتنافس عليها العالم، ولذا ستستفيد الدولة منها بتوفير الكثير من العملة الصعبة وبناء صناعة وتصدير تطبيقات التحول الرقمي، كما أن وجود هذه الصناعة يوفر فرص عمل للشباب المؤهل في هذا الأمر.

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التحول الرقمي يوفر عملة صعبة لمصر وفرص عمل



قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن انخفاض درجات الحرارة وتغير حالة الطقس بشكل مفاجئ خلال الأيام القليلة الماضية، تسبب في إصابة الكثير من الأشخاص بنزلة برد.

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مركز معلومات المناخ يحذر من تغيرات حالة الطقس (فيديو)



قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب، في إطار توفير عمل مناسبة وملائمة لجميع الشباب تناسب احتياجاتهم ومؤهلاتهم العلمية.

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وزير الاتصالات: توفير 65 ألف وظيفة للشباب (فيديو)



وجه الإعلامي أحمد موسى، التهنئة لفريق الزمالك بعد صعوده لنهائي الكونفدرالية، عقب الفوز على دريمز الغاني بثلاثية، قائلا: "الزمالك قدم مباراة رائعة ، والثلاثة أهداف أحسن من بعض، ومبروك من قلبي".

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مبروك من قلبي.. أحمد موسى يهني الزمالك بالصعود لنهائي الكونفدرالية (فيديو)



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تساءل عن سبب عدم إقبال الطلاب على مجالات البرمجة والتكنولوجيا، معقبا: "يا سيادة الرئيس المدرس اللي في المدرسة ما بيعرفش في الكمبيوتر".

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ردا على تساؤل السيسي.. عمرو أديب يكشف سبب عدم إقبال الطلاب على البرمجة



وجهت الإعلامية لميس الحديدي التهنئة لفريق الزمالك، بعد التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على دريمز الغاني، بثلاثية نظيفة، قائلة: "مبروك لفريق الزمالك لعب ماتش كبير في ظروف صعبة وأرضية صعبة ورطوبة تجاوزت 80% ”.

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فوز مستحق.. لميس الحديدي تهنيء الزمالك يالصعود لنهائي الكونفدرالية (فيديو)



قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الصراع الخاص بالـ القضية الفلسطينية مع إسرائيل ودخول إيران في هذه الحلقة يهدد أمن المنطقة العربية بصورة كبيرة، وبالتالي حذر الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا من اتساع نطاق هذا الصراع.

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أستاذ علاقات دولية: السيسي حذر كثيرا من اتساع نطاق الصراع بالمنطقة (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب على فوزفريق الزمالك على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، وصعوده لنهائي الكونفدرالية، قائلا: “الأداء لم يكن عظيما ولكن بالخبرة والمعافرة والتاريخ كسبنا بالنتيجة دي”.

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الأداء لم يكن عظيما.. عمرو أديب يعلق على صعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية(فيديو)

