الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئيس السيسي يقلد أمير الكويت قلادة النيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمير دولة الكويت الأمير مشعل بن الأحمد الصباح، قلادة النيل، والتي لها المقام الأول بين الأوسمة المصرية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مطار القاهرة، ثم توجها إلى قصر الاتحادية في موكب مهيب يتقدمهما الدرجات النارية في استعراض رئاسي.

وتم عزف النشيد الوطني للدولتين واستعراض حرس الشرف الرئاسي، وسيتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.

وأطلقت المدفعية عددا من الطلقات احتفاء بزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لمصر.

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