حسين هريدي: زيارة أمير الكويت تفتح آفاقا جديدة من التعاون وتعزز العلاقات

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية زيارة أمير الكويت إلى مصر في هذا التوقيت، موضحًا أن هذه أول زيارة للأمير مشعل بن الأحمد الصباح إلى مصر منذ تولي حكم الكويت، وهذه الزيارة تفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين مصر والكويت.

العلاقات بين مصر والكويت

وشدد "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن العلاقات بين مصر والكويت منذ تحرير الكويت تميزت بقوتها والزخم لمزيد من الترحيب، مصر الكويت دائمًا في طليعة المجد القومي ومواقفهم من المشاكل واحدة ومتطابقة، مؤكدًا أن هذه العلاقة تبنى مزيد من العلاقات في كافة القطاعات وتبنى رصيد إيجابي وتفتح أفاق من العلاقات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، علمًا أن الكويت أول دولة من دول الخليج دعمت الاقتصاد المصري في ثمانيات القرن الماضي، وكانت من أوائل الدول التي تستثمر وتثق في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والكويت ستكون في قائمة الأولويات في المناقشات اليوم وبشكل خاص في مجال الاستثمار والتبادل التجاري بالإضافة إلى العمالة المصرية في الكويت، مشددًا على أن الكويت كانت تستضيف عمالة مصرية بطريقة مميزة وتحظى بمعالمه استثنائية من السلطات الكويتية.

ونوه بأن القضية الفلسطينية هي أم القضايا وستكون على طاولة المناقشات اليوم، وسيتم التطرق في سبل التعاون بين مصر والكويت فيما بعد هذه الحرب وفي إعادة إعمار الكويت، بجانب أيضًا سيتم التطرق للحديث عن الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأحمر والأوضاع الإقليمية على ضوء المواجهات بين إسرائيل وإيران وتأثير ذلك على أمن دول الخليج، وهي القضايا التي يتم التطرق اليها بجانب ما يحدث في لبنان، ويتم النظر إلى لبنان بأنه من صمام الأمن العربي وأمن لبنان مهم جدًا.

أطلقت المدفعية عددا من الطلقات احتفاء بزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لمصر.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مطار القاهرة، ثم توجها إلى قصر الاتحادية في موكب مهيب يتقدمهما الدرجات النارية في استعراض رئاسي.

وتم عزف النشيد الوطني للدولتين واستعراض حرس الشرف الرئاسي، وسيتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.