ابنة صلاح جاهين تكشف سر عن انتهاء أشعار والدها بـ "عجبي" (فيديو)

قالت سامية صلاح جاهين، إن هناك حسابات رسمية على منصات السوشيال ميديا تحمل اسم والدها ولكنها لا تلقى رواجا، كما أن هناك كلمات متداولة عليها صورة واسم والدها وهي لا تخصه.

وأضافت سامية صلاح جاهين خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أعمال والدها صلاح جاهين تنتهي بكلمة عجبي وليس وعجبي،



وأشارت سامية صلاح جاهين، إلى أن هيئة الكتاب نشرت الأعمال الكاملة لوالدها في صورة مجلدات، موضحة أن والدها كان يحب أن يطلق عليه شاعر وليس سيناريست، موضحة أن سبب شهرة رباعيات صلاح جاهين، حيث إنها جميلة ومكثفة و4 أبيات.



واختتمت سامية صلاح جاهين، أن والدتها فلسطينية ولكنها تعلمت عن فلسطين من صلاح جاهين وأشعاره والكاريكاتير الخاص به.

في أمسية غنائية مختلفة، نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ، إحتفالية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي، بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام تحيى خلالها ذكرى اثنين من عمالقة الكلمة هما عبد الرحمن الأبنودي وصلاح جاهين

تضمن البرنامج مجموعة من اهم إبداعاتها الشعرية التى تعاونا خلالها مع كبار الملحنين وشكلت جانبا من الوجدان الفنى للمجتمع المصرى والعربى منها ليلة امبارح ، الهوا هوايا ، أحضان الحبايب ، التوبة ، عدوية ، يا ليلة ما جاني الغالي ، بان عليا حبه ، عيون القلب ، أنا هنا يا ابن الحلال ، سيبولي قلبي وارحلوا ، اسمراني اللون ، الدنيا ربيع ، ابنك يقولك يا بطل .. اداء أيمن مصطفى ، ياسر سعيد ، السيد وهب الله ، ندي غالب ، دعاء رجب ، هويدا صلاح ، شمس ابراهيم ، آلاء أيوب .



نبذة عن صلاح جاهين



أما صلاح جاهين من علامات الإبداع المصرى ، شاعر ورسام كاريكاتير وسيناريست ولد عام 1930 ، التحق بكلية الفنون الجميلة ثم تركها ليلتحق بكلية الحقوق بدأت شهرته كرسام كاريكاتير فى مجلة روز اليوسف ، صباح الخير ثم جريدة الأهرام قمة أعماله كانت الرباعيات التي تجاوز مبيعات إحدي طبعتها 125 ألف نسخة ، كتب اشعارا تحولت إلي أغاني ثورية يرددها الشعب وبلغت قصائده ما يزيد عن 161 ، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية منها أوبريت الليلة الكبيرة الى جانب عدد مم أهم الأعمال السينمائية ، توفى في 21 إبريل 1986 تاركا مئات الأغنيات والأشعار ورسوم الكاريكاتير.