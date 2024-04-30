الغرف التجارية: لدينا وفرة لكافة السلع الأساسية ومنافسة بين التجار لخفض الأسعار

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الإنتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك فرصا استثمارية واعدة مع بيلاروسيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك توجها رئاسيا خلال الـ10 سنوات الماضية وهي سياسة عدم الانحياز وإقامة علاقات متميزة مع العالم أجمع وتجعل مصر تجمعها مصالح متبادلة.

بيلاروسيا ورثت صناعات أساسية من الاتحاد السوفيتي

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية: "بيلاروسيا ورثت صناعات أساسية من الاتحاد السوفيتي ومنها الصناعات الثقيلة وصناعة الجرارات وهي صناعة متكاملة، فضلا عن صناعة الشاحنات والمعدات الزراعة وثالث شيء مهم صناعة الصوامع.

وشدد على هذه الصناعات الثلاثة تم تركيز المباحثات اليوم مع بيلاروسيا، نسعى لإعادة تصنيع الجرارات البيلاروسية في مصر والتي كانت يتم إنتاجها في مصانع الحربية المصرية، ويتم إعادة التصنيع للتصدير إلى دول الجوار في إفريقيا والدول في المنطقة، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا دولة حديثة ومن الدول الرئيسة المنتجة للحبوب وما تم طرحه أيضا إنشاء صوامع لهم على أرض مصر للسوق المصري وإعادة تصديرها للخارج.

وأوضح أن بيلاروسيا من أكبر الدول المنتجة للصوامع ونقل الصوامع هي نقل للتكنولوجيا والمعادن، والجزء المعدني يتم تصنيعه محلي، مؤكدًا أنه تم توقيع 11 اتفاقية وهو أكبر عدد من الاتفاقات يتم التعاقد عليها، وهي في مجالات مختلفة وحجم المبالغ قليلة وهي تجربة لبداية التعاون في مجالات جديدة لم يكن يتم العمل فيها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الفرص واعدة.

ألقى رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء البيلاروسي أنه يتم تصدير المنتجات المصرية للسوق البيلاروسية، خاصةً الأدوية، ومستحضرات التجميل، والنسيج، والفواكه والخضراوات، وغيرها من المنتجات، فيما يتم تصدير عدد من المنتجات البيلاروسية إلى مصر، مثل: الجرارات الزراعية، والسيارات، والصناعات المعدنية، والآلات الزراعية والكيماويات والورق والعديد من المنتجات الأخرى.