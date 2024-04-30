الأرصاد الجوية تحذر من نزول البحر في شم النسيم.. ارتفاع أمواج

كشفت الدكتورة منال غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في يوم شم النسيم، موضحة أن من المتوقع أن تكون حالة الطقس مستقرة في أيام المناسبات والاجازات يوم شم النسيم، ولن تكون قيم درجات الحرارة مرتفعة ولكنها تكون حول المعدلات الطبيعية.

درجة الحرارة في شم النسيم

وشددت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الثلاثاء، على أن الأجواء ستكون ربيعية وتكون أجواء ممتعة في كافة مناطق الجمهورية في ظل سحب منخفضة، مؤكدة أن الأجواء في المناطق المطلة على البحر الأحمر والمتوسط ستكون مميزة، ولكن سيكون المناطق المطلة على البحر المتوسطة سيكون به أجواء باردة، ولابد أن لا نتعمق داخل البحر في هذه الفترة وهناك ارتفاع في الأمواج.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن القلق في ما يخص البحر سواء المتوسط أو الأحمر هو ارتفاع الأمواج، موضحة أنه في حالة وجود انتشار الرياح يكون هناك اختلاف بين ارتفاع الموج في عمق البحر وعلى الشاطئ، وارتفاع الموج المناسب لكرة الملاحة ليس هو المناسب للمواطنين، مؤكدة أن ارتفاع الموج ما بين 1: 1.5 هو مناسب للمواطنين ولابد أن نكون من مناطق القريبة من الشاطئ، وفي حالة تجاوز ارتفاع الموج هذه النسبة يكون هناك خطر على السباحة في البحر.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأنه لابد من متابعة النشرات الجوية باستمرار للتعرف على حالة الطقس قبل الخروج من المنزل، مؤكدة أن فصل ربيع هو فصل التقلبات الجوية وهو المتوقع أن يحدث الفترة المقبلة.