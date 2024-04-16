المدعي العام الأمريكي: محاكمة ترامب ليست استفتاء على رئاسته

قال ممثل ادعاء للمحلفين المحتملين، اليوم الثلاثاء، إن المحاكمة الجنائية لدونالد ترامب، بتهم تتعلق بأموال سرية دفعت لنجم إباحي ليست استفتاء على رئاسته متسائلا عما إذا كان بإمكانهم تنحية السياسة الشخصية جانبا.

قال مساعد المدعي العام لمنطقة مانهاتن جوشوا شتاينجلاس للمحلفين المحتملين الـ 18 الذين بقوا من مجموعة أولية من 96،هذه القضية لا تتعلق حقا بما إذا كنت تحب دونالد ترامب، هذه القضية تتعلق بسيادة القانون وما إذا كان دونالد ترامب قد خرقها ".

وبدأ اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة الرئيس السابق يوم الاثنين. يواجه 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال سرية لنجمة الأفلام غير الأخلاقية ستورمي دانيلز قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، تقول دانيلز إنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب قبل حوالي عقد من الزمان.

ودفع ترامب ببراءته وينفي وقوع لقاء، ووصف المرشح الجمهوري للرئاسة القضية التي رفعها المدعي العام الديمقراطي لمنطقة مانهاتن ألفين براج بأنها مطاردة حزبية تهدف إلى التدخل في حملته للإطاحة بالرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 5 نوفمبر.

قضية الأموال الصامتة هي واحدة من أربع لوائح اتهام جنائية يواجهها ، والتي تنبع من سوء التعامل المزعوم مع المعلومات السرية ومحاولة قلب خسارته لعام 2020 أمام بايدن. وقد دفع بأنه غير مذنب في تلك القضايا التي قد لا تحال إلى المحاكمة قبل الانتخابات.

وسلطت الإجراءات حتى الآن الضوء على تحديات، اختيار هيئة محلفين من 12 من سكان مانهاتن ذات الأغلبية الديمقراطية يمكنهم النظر في القضية بنزاهة ونزاهة.

وتم فصل ما يقرب من نصف المحلفين المحتملين البالغ عددهم 96 الذين تم استدعاؤهم يوم الاثنين بعد أن قالوا إنهم لا يستطيعون الحكم بشكل محايد على رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي.

وتم إعفاء ستة آخرين يوم الثلاثاء. قالوا إن لديهم تضاربا في المواعيد ، أو مخاوف بشأن موازنة خدمة المحلفين مع وظائفهم ، أو فكروا أكثر بين عشية وضحاها وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنهم لا يمكن أن يكونوا منصفين.

وقال أحد المحلفين المعذورين إن العديد من عائلته وأصدقائه وزملائه في مجال التمويل جمهوريون وسيكون من الصعب عليه أن يكون محايدا.

"كونك في عالم المال والمحاسبة ، يميل الكثير من الناس إلى الميل الفكري للجمهوريين" ، قال المحلف ، الذي نشأ في تكساس. "على الرغم من أنني أشعر أنني أستطيع أن أكون محايدا ، فقد يكون هناك بعض التحيز الضمني المحيط بذلك."

ومن بين المحلفين الذين سمح لهم بالبقاء في الوقت الحالي بعد الإجابة على أسئلة يوم الثلاثاء مدير أصول في لازارد وهو في الأصل من المكسيك ويستمتع بالغوص والتزلج ، ومحامي شركات من ولاية أوريغون يمارس رياضة المشي لمسافات طويلة والركض في أوقات فراغه ويقرأ نيويورك تايمز وول ستريت جورنال.

وفي بعض الأحيان، رفع ترامب، الذي كان يرتدي ربطة عنق زرقاء، قطعة من الورق على وجهه بينما كان المحلفون يقرأون إجابات على قائمة من 42 سؤالا. من حين لآخر كان يتثاءب وانحنى على كرسيه على طاولة الدفاع.

بعد أن قدم المحلفون المحتملون معلومات أساسية عن السيرة الذاتية في الاستبيان ، تم منح شتاينجلاس 30 دقيقة لطرح أسئلة المتابعة. وستتاح الفرصة لمحامي ترامب لاستجوابهم في وقت لاحق.

وقال العديد من المحلفين لشتاينغلاس إنهم يعتقدون أن بإمكانهم وضع آرائهم حول ترامب جانبا وأن يكونوا منصفين.

"لا أعتقد أنه يهم ما هي معتقداتي السياسية ، أو فيما يتعلق بالمتهم" ، قالت امرأة ، وهي معلمة في مدرسة ثانوية تعيش في الجانب الغربي العلوي من مانهاتن وتستمتع بالقراءة والمشي لمسافات طويلة.

أمر هفوة

على الرغم من أن قضية نيويورك تركز على الأحداث التي وقعت قبل أكثر من سبع سنوات ، إلا أن المدعين العامين يحاولون محاسبة ترامب على السلوك الأخير أيضا.

يوم الاثنين ، طلبوا من القاضي خوان ميرشان تغريم ترامب 1000 دولار لكل من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثة هذا الشهر التي انتقدت دانيلز ، مساعد ترامب السابق الذي من المتوقع أن يكون شاهدا بارزا في المحاكمة.

وبموجب أمر حظر النشر الذي فرضه ميرشان، يحظر على ترامب الإدلاء بتصريحات حول الشهود وموظفي المحكمة وأفراد الأسرة تهدف إلى التدخل في القضية.

وقال تود بلانش محامي ترامب إن الرئيس السابق كان يرد فقط على انتقاداتهم له.

"إن اكتشاف الازدراء الجنائي وفرض العقوبات والتحذيرات الصارخة من هذه المحكمة هي الحد الأدنى من سبل الانتصاف اللازمة لتحقيق هذا الهدف الذي لا غنى عنه" ، كتب المدعون في ملف المحكمة الذي تم نشره يوم الثلاثاء.

وقال ميرشان إنه سينظر في الغرامات في 23 أبريل.

من المتوقع أن يستغرق اختيار هيئة المحلفين بقية الأسبوع ، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى مايو على الأقل.