حكاوى

السبت 01/يونيو/2024 - 08:17 م 6/1/2024 8:17:57 PM

الذين يقللون من الدور المصرى العظيم فى وقف الحرب الإسرائيلية، وعلى رأسهم حكومة اليمين المتطرف فى تل أبيب، إنما يهدفون إلى إبعاد مصر عن دورها الريادى فى المنطقة، لأن هدفهم الرئيسى هو تصفية القضية الفلسطينية وإتمام مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين، والحيلولة دون إتمام حل الدولتين، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وقد تعرضت مصر مؤخراً لحملات مسعورة من الإعلام الصهيونى بشكل يفوق التصورات والخيال، بهدف إبعاد القاهرة عن القيام بدورها الوطنى فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى والأمن القومى العربى.

لقد واجهت مصر خلال الثمانية شهور الماضية تحديات كبيرة تنوء بحملها الجبال، ومن نعم الله استطاعت وما زالت تواجه الكثير والكثير من أجل القضية الفلسطينية، ومنع انهيار المنطقة العربية، وكما خاضت مصر الحرب الشعواء على الإرهاب نيابة عن العالم، تخوض حالياً حرباً ضروساً نيابة عن الأمة العربية فى منع تصفية القضية الفلسطينية، وتتحمل البلاد الكثير من المصاعب بفضل تماسك الجبهة الداخلية واصطفافها حول القيادة السياسية فى هذه المعركة الشرسة، فليس الهدف هو تصفية فلسطين فقط وإنما هو تصفية وشرذمة الأمة العربية جمعاء، فلم تكتف الصهيونية - الأمريكية بما حدث فى العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان، إنما هو مخطط واسع للقضاء على الأمة العربية، ولذلك تجىء كل هذه الضغوط على مصر من كل حدب وصوب.

الدور الكبير الذى تلعبه مصر حالياً يعد هو حائط الصد المنيع فى شرذمة الأمة العربية، ولا أكون مبالغاً فى القول إذا قلت إن هناك ضرورة مُلحة حالياً لاصطفاف الدول العربية مع مصر فيما يحدث بدلاً من الخراب الشديد الذى ينتظر الجميع، وليس من المقبول أو المعقول أن تغرد كل دولة عربية بعيداً عن الدور المصرى. والمعروف أن هناك بلاداً عربية كثيرة لديها من الوسائل ما يمكن أن تضغط به على الصهيونية - الأمريكية فى ظل هذه الحرب الإسرائيلية البشعة التى طال أمدها، لأن الأمر ليس ببعيد عن الدول العربية، فإسرائيل لا يكفيها فقط القضاء على الفلسطينيين، وإنما تهدف إلى النيل من كل الدول العربية بلا استثناء.

ثم إن عملية توريط مصر فى هذه المسألة، بجانب التحرشات الصهيونية المستمرة، تستدعى ضرورة ألا تقف الأمة العربية متفرجة، فمصر الحريصة على الأمن القومى العربى، تستحق عدم التخلى عنها فى ظل هذه الظروف الراهنة وبالغة الحساسية، لمشاركة القاهرة وحكمتها فى منع انهيار المنطقة، لأن الخراب عندما يحل لا يميز بين دولة أو أخرى. والمعروف أن التحرشات الصهيونية لا تأتى من فراغ وإنما لوقوف مصر حائط صد منيعاً فى التصدى لمنع تصفية القضية الفلسطينية، ولدورها العظيم فى الحفاظ على الأمن القومى العربى.

«وللحديث بقية».