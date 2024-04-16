قضية “مطاردة الساحرات” تحاول إدانة ترامب في علاقة منافية للآداب.. فيديو

اختُتم اليوم الأول من المحاكمة التاريخية بشأن مدفوعات دونالد ترامب لإسكات العديد من الأشخاص خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.

وتميز اليوم الأول بساعات من الالتماسات التي سبقت المحاكمة وعملية اختيار هيئة المحلفين الأولية التي شهدت استبعاد العشرات من المحلفين بعد أن ادعوا أنهم لا يمكن أن يكونوا عادلين ونزيهين.

رفعت المحكمة الجلسة في نهاية المطاف دون تشكيل هيئة محلفين، واستؤنفت عملية الاختيار يوم الثلاثاء.

وسيتم اختيار اثني عشر محلفًا وستة محلفين بدلاء كجزء من العملية. إن سمعة ترامب تجعل المهمة شبه مستحيلة، لكن العملية تصبح صعبة بشكل خاص الآن بعد أن أصبح ترامب ينافس على عودته إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا العام.

ويُعد بدء المحاكمة حدثاً غير عادي في تاريخ الولايات المتحدة. فهي أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق وأول قضية من أربع قضايا يواجهها ترامب.

ويُتهم ترامب بتزوير وثائق داخلية من شركته "منظمة ترامب" كجزء من مخطط للتغطية على فضيحة كان يخشى أن تكون قد أضرت بحملته الانتخابية لعام 2016، خاصة وأن سمعته قد تشوهت بسبب تعليقاته حول النساء في ذلك الوقت.

وتتمحور الادعاءات حول رشاوى لامرأتين هما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة بلاي بوي كارين ماكدوغال. وقالت دانيالز وماكدوغال إنهما أقامتا علاقة جنسية خارج إطار الزواج مع ترامب قبل عدة سنوات.

كما تنبع الادعاءات أيضًا من دفع أموال إسكات لحارس في برج ترامب في نيويورك ادعى أن لديه شهادة حول طفل غير شرعي يُزعم أنه ولد لترامب.

وينكر ترامب أن العلاقة الجنسية قد حدثت على الإطلاق.

وصل موكب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى قاعة المحكمة بمنطقة مانهاتن السفلى، الاثنين، حيث سيدخل التاريخ كأول رئيس سابق يُحاكم بتهم جنائية. وقال ترامب قبيل محاكمته الجنائية التاريخية: "هذا اعتداء على أمريكا.

لم يحدث شيء مثل هذا من قبل. لم يكن هناك أي شيء مثل ذلك. وكل خبراء القانون يقولون إن هذه القضية هراء. وما كان ينبغي رفعها أبدًا. إنه لا يستحق شيئًا كهذا". وأضاف: "إنها قضية لم يكن ينبغي رفعها أبدًا، إنه اعتداء على أمريكا.

ولهذا السبب أنا فخور جدًا بوجودي هنا. هذا اعتداء على بلادنا، وهي دولة تفشل. إنها دولة يديرها رجل غير كفء ومشارك بشكل كبير في هذه القضية".

مطاردات الساحرات

ويكرر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وصف إجراءات مساءلته وعزله بأنها تشبه "مطاردة الساحرات"، وكان أحدث هذه التصريحات في خطاب أرسله أمس إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قال فيه إن "المتهمين بالسحر في بلدة سالم تلقوا عملية محاكمة أكثر عدلا".



