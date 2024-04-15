ترامب يصف محاكمته بأنها "اعتداء على أمريكا"

صرح دونالد ترامب، رئيس أمريكا السابق، للصحف أثناء تواجده في محكمة مانهاتن، قائلا "إن مثل هذه القضية "لم تحدث من قبل ، ولم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل".

ونبرته تتسم بالتحدي، تعكس منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، وخلال عطلة نهاية الأسبوع وكرر مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن المحاكمة هي مطاردة ساحرات ضده.

ويدعي: "قال كل باحث قانوني إن هذه القضية هراء ، وما كان ينبغي رفعها أبدا ، ولا توجد قضية".

يضيف ترامب: "هذا هجوم على أمريكا ولهذا السبب أنا فخور جدا بوجودي هنا" .

ويخلص إلى القول إن القضية هي "هجوم على خصم سياسي، يشرفني جدا أن أكون هنا".

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن، المتهم بالاحتيال التجاري بسبب مدفوعات الأموال السرية للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

تزعم دانيلز أنها وترامب مارسا الجنس ، وأنها قبلت 130،000 دولار (104،500 جنيه إسترليني) من محاميه السابق قبل انتخابات 2016 (التي فاز بها ترامب) مقابل صمتها بشأن اللقاء.

يزعم المدعون أن ترامب جعل محاميه الشخصي، مايكل كوهين ، يقوم بالدفع ، ثم سجل الصفقة عن طريق الاحتيال في دفاتر شركته كنفقات قانونية بينما كان في الواقع يدفع لكوهين مقابل مدفوعات الأموال الصامتة.

منذ ظهور الادعاءات في عام 2018 ، نفى الرئيس السابق أي تورط جنسي مع دانيلز. وهو يواجه 34 تهمة بالاحتيال ، وقد دفع بأنه غير مذنب في كل منها.

إنه يوم مهم في التاريخ الأمريكي ، حيث من المقرر أن يصبح دونالد ترامب رسميا أول رئيس أمريكي - حالي أو سابق - يواجه محاكمة جنائية.

اليوم هو اليوم الأول من محاكمة من المتوقع أن تستمر ستة أسابيع أو نحو ذلك. ستبدأ الإجراءات بالمهمة المعقدة المتمثلة في اختيار أفراد الجمهور لهيئة المحلفين، وقد تستغرق هذه المهمة وحدها ما يصل إلى أسبوعين.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس السابق إن لم يكن كل مواعيد المحكمة، بما في ذلك مثوله اليوم.

ابق معنا بينما نشرح هذه الشبكة المتشابكة من التهم، ونقدم لك آخر التطورات من المحكمة العليا في نيويورك.

لوضع الأمور في سياقها، هذه القضية الجنائية هي واحدة من عدة معارك قانونية مستمرة يتعامل معها ترامب ، حيث يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

كما يواجه ثلاث لوائح اتهام جنائية أخرى.

يتعلق اثنان بجهوده المزعومة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وما إذا كان قد استغل أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 لتأخير التصديق على فوز الرئيس جو بايدن والبقاء في السلطة.

كما يواجه ترامب 40 تهمة جنائية بسبب سوء تعامله المزعوم مع مواد سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وهو ينفي جميع التهم الموجهة إليه.

ستة لاعبين رئيسيين في تجربة تاريخية