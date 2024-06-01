بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وحرصًا على موافاتكم بتغطية للمباراة الكبيرة نوافيكم بمتابعة لكواليس المباراة وتفاصيلها.. يمكنكم الإطلاع عليها.

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ويعتبر لقاء اليوم هو الأول بين الفريقين في هذا الدور من البطولة، حيث لم يسبق لهما أن تواجها في النهائي من قبل.

ويتطلع الفريق الألماني لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1997، فيما يطمح الميرينغي المتمرس في هذه البطولة إلى تعزيز عدد بطولاته وضم الكأس الـ 15 لخزائنه.

وكان النادي الملكي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعدما حقق الفوز على بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي، فيما وصل دورتموند للمباراة النهائية بعدما تخطى عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وعلى مر التاريخ، تواجه ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند 14 مرة، وكان الفوز من نصيب الأول 6 مرات مقابل 3 انتصارات للثاني، بينما سيطر التعادل على 5 مباريات.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023-2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند سيكون يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، ستقام المباراة على أرض ملعب ويمبلي الشهير في لندن، حيث يجتمع عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم لمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير، ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، مما يعد بمواجهة عالمية بين اثنين من أعظم الأندية الأوروبية، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز باللقب الأغلى في أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

ستنقل مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر شبكة قنوات بي إن اسبورت، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط، يمكنك متابعة المباراة على قناتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2، حيث سيقوم المعلقان المتميزان حفيظ دراجي وخليل البلوشي بتقديم التعليق والتحليل المباشر للمباراة، هذا البث الحصري يتيح للمشاهدين فرصة الاستمتاع بتغطية شاملة ومميزة لأحداث المباراة النهائية، التي تُعد من أبرز الأحداث الرياضية لهذا العام.