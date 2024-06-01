حكاية وطن

السبت 01/يونيو/2024 - 08:16 م 6/1/2024 8:16:43 PM

الخبز هو العمود الفقرى للوجبة المصرية، وبقيمته التاريخية شاع استخدام كلمة «عيش» باللغة العامية فى الحياة اليومية وخاصة فى وصف الحياة، وهو يساوى النيل والاستقرار والزراعة من أيام قدماء المصريين.

يحمل الخبز لدى القدماء المصريين مكانة دينية، لارتباطه بأسطورة أوزوريس إله الزراعة، والذى مثل حلم أى متوفى بأن يحيا معه فى العالم الآخر، والدليل على ذلك تمثال أوزوريس بالمتحف المصرى وهو يخرج من جسده حبوب القمح.

أخذ الخبز شكلًا مقدسًا لدى المصريين القدماء بل برعوا فيه، فهناك حوالى 120 اسمًا للخبز طبقًا للنصوص القديمة ومر صناعته بـ10 مراحل بداية من حصاده وتنقيته ودقه حتى خبزه، واختلفت أنواعه من الخبز العادى الدائرى والمخروطى الذى كان يستخدم أيضًا كقرابين، والخبز الحلو «الفطائر» حاليًا، والذى كان يزود بالعسل والعجوة المصنوعة من البلح والفواكه قديمًا.

لم يكن الخبز مجرد منتج غذائى ولكنه أصبح دليلاً على التميز الطبقى بين الفئات المجتمعية، منذ عصر الفراعنة، إذ كانت هناك ثلاثة أصناف منه فى مصر الفرعونية من دقيق القمح للأغنياء، ومن دقيق الشعير للطبقة المتوسطة، أما الفقراء فكان لهم خبز أسمر مصنوع بدقيق من الحبوب البرية.

وفى الحضارتين اليونانية والرومانية كان الخبز الأبيض خاصًا بالطبقات الأوستقراطية والنبيلة. وقرر أحد قياصرة روما قرار يقضى بسجن كل من يقدم خبزًا أسمر اللون إلى نبيل رومانى. أما امتلاك الفقراء للخبز الأبيض فكان جريمة قد تؤدى إلى الاعدام!

وخلال القرون الوسطى ظل الخبز موضع انقسام وتقسيم فى أوروبا والطريف أن الاعتقاد ساد آنذاك بأن أمعاء الفاحين كانت وحدها قادرة على تحمل الخبز الأسمر القاسى. أما أمعاء النبلاء مرفهة ولا تهضم سوى الخبز الأبيض الخفيف والطرى، وعليه لم يسمح باستهلاك الخبز الأبيض إلا للنبلاء.

وفى الأربعينيات من القرن الماضى، وفى سوريا، أدى وزن الرغيف إلى اسقاط حكومة الشيخ تاج بعدما اكتشف أحد المواطنين فى حلف أن أصحاب الأفران يقومون بوزن الخبز قبل أن يجف ماؤه تمامًا نظرًا لاتباع معايير ومواصفات دقيقة تتعلق بالوزن فى بيع الخبز، فانتشر الخبر وعم الغضب واعتبرت الحكومة مسئولة عن ذلك وسقطت.

وفى مصر حدثت ثورة الخبز عام 1977، حين حاولت الحكومة تقليص دعم الخبز وسلع أخرى، فثار المواطنون وخرجوا إلى الشوارع فى غضبة عارمة.

الخبز كلمة فارسية وتعنى مستدير. ويطلق اسم «خبز» أو «عيش» على الرغيف المصنوع من دقيق القمح أو غيره، أصل «الخبز» من فعل «خبز» فى اللغة العربية، ويعنى ضرب نقول: خبزه أى ضربه. ونقول خبز البعير الأرض بيديه أى ضرب الأرض، وسمى «خبزًا» لأن الخباز يضرب الدقيق بيديه عند صنع.

والخبز بات اسم يطلق على كل الحبوب مثل القمح والشعير والذرة.

أجمل ما قيل عن رغيف الخبز: الخبز الحاف يعرض الكتاف. وخبزة وجنبة وسترة حيطة ولا خروف من وراه عيطة. والخبز والماء أكل العلماء. خبز وزيت عماد البيت. خبز ولبن عافية على البدن.