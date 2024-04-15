محاكمة دونالد ترامب التاريخية في نيويورك

تطأ قدم دونالد ترامب محكمة في نيويورك، يوم الاثنين، ويصبح أول رئيس أمريكي سابق يحاكم في قضية جنائية.

دونالد ترامب

وهو متهم بتزوير سجلاته التجارية لإخفاء مدفوعات مالية سرية تم دفعها إلى ستورمي دانيلز ، نجمة أفلام الكبار السابقة ، قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016.

ويواجه ترامب (77 عاما) عقوبة أقصاها أربع سنوات في السجن إذا أدين، لكنه قد يتجنب عقوبة السجن ويفرض عليه غرامة بدلا من ذلك، وقد دفع بأنه غير مذنب.

وستجري محاكمة ترامب التاريخية على خلفية حملته الرئاسية، وقد تشهد في نهاية المطاف أن يصبح المرشح الجمهوري المفترض مجرما مدانا قبل أشهر من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر.

"إنه أمر غير مسبوق" ، قال أليكس كيسار ، أستاذ التاريخ والسياسة العامة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد. "لم يكن هناك شيء يمكن مقارنته به عن بعد."

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة، التي ستبدأ باختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين، من ستة إلى ثمانية أسابيع، وستتركز حول تعويض قدمه ترامب لمساعده السابق مايكل كوهين.

ويزعم كوهين (57 عاما) أنه طلب منه دفع 130 ألف دولار (104 آلاف جنيه إسترليني) مقابل صمتها بشأن علاقة مزعومة مع ترامب، وهو ما وصفه المدعون العامون بأنه محاولة "للتأثير بشكل غير قانوني" على انتخابات عام 2016.

مدفوعات الأموال الصمت ليست غير قانونية. لكن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن يزعم أن ترامب ارتكب جريمة من خلال تسجيل التعويض لكوهين بشكل غير صحيح كنفقات قانونية.

في المجموع ، اتهم ب 34 تهمة جنائية بتزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى. وللتوصل إلى حكم، يجب أن يتفق جميع المحلفين ال 12 على ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا بتهمة محددة.

ومن المتوقع أن تشهد المحاكمة في مانهاتن شهادات من مجموعة من الشخصيات الملونة في قلب القضية، بما في ذلك دانيلز وكوهين، المحامي الشخصي لترامب الذي ذهب إلى السجن جزئيا بسبب الفضيحة.

وينقسم الخبراء حول قوة قضية الادعاء، التي تنطوي على نهج قانوني أكثر حداثة لتوجيه تهم جنائية بشأن تزوير السجلات التجارية.

وقام ترامب بعدة محاولات فاشلة لتأخير محاكمة هيئة المحلفين ونقلها من مانهاتن، التي تتألف في الغالب من الديمقراطيين.

وأدت تصريحاته النارية حول القضية، التي وصفها مرارا وتكرارا بأنها ذات دوافع سياسية، إلى فرض القاضي أمرا بحظر النشر، يمنعه من الإدلاء بتعليقات علنية حول الأشخاص المرتبطين بالقضية، بمن فيهم الشهود.

وتم تمديد الأمر بعد أن حول ترامب هجماته على الإنترنت إلى ابنة القاضي، واصفا إياها بأنها "كارهة مسعورة لترامب".

وقالت حملة ترامب إن أمر حظر النشر غير دستوري وينتهك حقوقه في حرية التعبير.

هذه القضية الجنائية ليست سوى واحدة من أربع قضايا يواجهها دونالد ترامب هذا العام. لكنها قد تكون المحاكمة الوحيدة التي تجري قبل إعادة انتخابه لعام 2024 مع الرئيس جو بايدن.

وباعتباره مجرما لأول مرة، حتى لو أدين ترامب، يقول الخبراء إنه من غير المرجح أن يذهب إلى السجن. حتى لو فعل ذلك ، بموجب القانون الأمريكي ، لا يزال بإمكانه العمل كرئيس.

لكن إدانته ستكون المرة الأولى التي يترشح فيها مجرم للرئاسة كمرشح عن حزب رئيسي، كما قال كيسار.

وقال كيسار: "ما يلفت النظر في هذا هو أنه لا يبدو أنه يزعج جزءا كبيرا من الناخبين" ، مشيرا إلى أن شعبية السيد ترامب لم تتأثر نتيجة لاتهاماته الجنائية.

لكن دراما المحكمة المحتملة ستضعه في قلب دورة الأخبار قبل أشهر فقط من الانتخابات.

وهذا الاهتمام المتزايد يعني أن أي أخبار صغيرة من المحكمة - جيدة أو سيئة للسيد ترامب - يمكن أن تلعب دورا في السباق بين الرئيس السابق والرئيس الحالي ، كما قال الأستاذ في جامعة جورج تاون هانز نويل.

وقال: "أتوقع أن تكون هذه انتخابات متقاربة للغاية ، وبالتالي فإن أي شيء صغير قد يكون مهما".