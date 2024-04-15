أنصار ترامب|مظاهرات خارج المحكمة لدعم رئيس أمريكا السابق

تجمع العشرات من أنصار ترامب، ومعارضيه عبر الشارع من مبنى المحاكم الجنائية، في الوقت الذي يشغل فيه الرئيس السابق مقعدا على طاولة الدفاع، يحمل المتظاهرون لافتات ويهتفون بينما تحلق مروحية إخبارية فوقنا.

محاكمة ترامب

وظل المتظاهرون مدنيين حتى الآن، وعددهم تقريبا أقل من جحافل الصحافة التي تبث على الهواء مباشرة من خارج المحاكمة.

يفوق عدد الحشد اليوم عدد المتظاهرين الذين حضروا محاكمة ترامب المدنية في وقت سابق من هذا العام ، مما يشير إلى أهمية هذه الإجراءات القضائية للمرشح الجمهوري المفترض للرئاسة.

أقف خارج قاعة المحكمة بينما ننتظر بدء محاكمة ترامب التاريخية.

اصطف أكثر من 100 وسيلة إعلامية عالمية، بجوار مبنى المحكمة، لحضور محاكمة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، المتهم بتزوير السجلات التجارية لقمع القصص التي يحتمل أن تكون ضارة سياسيا والتي أدت إلى انتخابات 2016، وينفي ارتكاب أي مخالفات.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

إنها لحظة تاريخية، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يواجه فيها رئيس أمريكي سابق أو حالي محاكمة جنائية.

سيجد المئات من سكان نيويورك أنفسهم قريبا يدخلون إلى قاعة المحكمة ويواجهون احتمالا تاريخيا: الجلوس في هيئة المحلفين في أول محاكمة جنائية على الإطلاق ضد رئيس سابق.

حاول دونالد ترامب تغيير وضع هذه المحاكمة في مانهاتن - وهي مدينة تتكون في الغالب من الديمقراطيين - بحجة أنه سيكون من المستحيل العثور على محلفين محايدين.

يتفق الخبراء على أنه لن يكون بالأمر السهل.

كما يقول المدعي العام السابق في مانهاتن جيريمي سالاند،"لا يوجد أحد في البلاد ليس لديه رأي بطريقة أو بأخرى، لكن أولئك الموجودين في نيويورك تعرضوا لدونالد ترامب ووالده وأطفاله لأجيال حرفيا".

ومن المتوقع أن يفحص فريق ترامب القانوني والمدعون العامون ما يصل إلى 500 من المحلفين المحتملين، ويطرحون عليهم 42 سؤالا لتحديد ما إذا كانوا قادرين على تنحية مشاعرهم تجاه أحد أكثر السياسيين الأمريكيين استقطابا لمنحه محاكمة عادلة.

سيطرح هؤلاء المحامون أسئلة مثل: ما هي الأخبار التي يقرؤونها؟ هل حضروا تجمعا حاشدا لترامب؟ وهل هم مؤيدون للحركات المتطرفة؟

يقول الخبراء إن العملية برمتها قد تستغرق أكثر من أسبوع.

توضح المدعية العامة السابقة في بروكلين جولي ريندلمان:"إنه أمر ممكن ، لكنه سيكون صعبا" .

لن يكون هناك سوى عدد قليل من المراسلين في قاعة المحكمة الفعلية لاختيار هيئة المحلفين ، لأنهم بحاجة إلى ملء الغرفة بالمحلفين المحتملين.

أنا في قاعة محكمة مكتظة أسفل القاعة مع معظم السلك الصحفي.

إنها غرفة كبيرة مكسوة بألواح خشبية تم إعدادها بشاشة تلفزيون كبيرة في المقدمة، سيتم تدريب الكاميرات على دونالد ترامب وطاولة الادعاء والقاضي ، لكننا لن نرى هيئة المحلفين المحتملة.

الجو داخل هذه القاعة أقل توترا بكثير من قاعة المحكمة نفسها.

الصحفيون الموجودون بالفعل في قاعة المحكمة سيكونون بمثابة أعيننا وآذاننا.

سيرسلون بقية رسائل السلك الصحفي ، والمعروفة باسم تقارير التجميع ، مع الكثير من التفاصيل التي لن نتمكن من رؤيتها على الكاميرا.