مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (الأسبوع) في نهائي دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (الأسبوع) في نهائي دوري أبطال أوروبا،Borussia Dortmund vs. Real Madridالتفوق القاري على المحك في ملعب ويمبلي مساء السبت، عندما يتواجه بوروسيا دورتموند المستضعف مع ريال مدريد المحترف في دوري أبطال أوروبا في نهائي 2023-24 ذو أبعاد عملاقة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (الأسبوع) في نهائي دوري أبطال أوروبا

بالنسبة لفرق البوندسليجا التي ترتدي اللونين الأسود والأصفر، فإن الفوز سينهي 27 عامًا من الأذى ويضمن لقب دوري أبطال أوروبا رقم 2، بينما يسعى لوس بلانكوس إلى حفر اسمه على كأس الأندية الأوروبية البطلة للمرة الخامسة عشرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (الأسبوع) في نهائي دوري أبطال أوروبا

انتصر رجال إدين ترزيتش على باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي ليحجزوا تذكرتهم إلى ويمبلي، بينما حرم رجال كارلو أنشيلوتي خصومهم القادمين من الوصول إلى نهائي ألماني خالص ضد بايرن ميونيخ بفضل تحول مثير في مباراة الإياب.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

طرد شياطين دوري أبطال أوروبا السابقين تحت قوس ويمبلي هو هدف فريق بوروسيا دورتموند غير المرغوب فيه يوم السبت، بعد 11 عامًا من مشاهدة تسديدة آريين روبن وهي تتسلل عبر خط المرمى لصالح بايرن ميونيخ في نهائي دوري الكلاسيكو 2012-2013 في العاصمة الإنجليزية. .

قد يكون رمز النادي المغادر ماركو رويس وقلب الدفاع المتجدد ماتس هاملز هما العضوان الوحيدان الباقيان من تلك المجموعة الحائزة على الميدالية الفضية - تتضمن السيرة الذاتية للأخير أيضًا فترة في أليانز أرينا تقع بينهما - ولكن لن يحتاج أي من المتأهلين للنهائي لأول مرة مع ترزيتش إلى خطبة عن أهمية 1 يونيو.

كان الفوز في مجموعة الموت المثيرة مع ميلان وباريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد علامة على الأمور القادمة بالنسبة لبوروسيا دورتموند، الذي أرسل أيندهوفن دون أن يبذل الكثير من الجهد قبل أن يتعثر قليلاً في الشوط الأول. مباراة ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيتم نقل المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 و beIN 4K HDR.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

وستنطلق المباراة النهائية اليوم في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيكون التعليق الصوتي على المباراة من خلال المعلقين حفيظ دراجي وخليل البلوشي.

وينتظر ريال مدريد، تحقيق رقم قياسي جديد في تاريخه، في مواجهته أمام بوروسيا دورتموند، بدوري الأبطال.

وحقق نادي ريال مدريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقب في تاريخه، وفي حال حسم اللقب أمام بوروسيا دورتموند، سيصل إلى اللقب الـ15، وإذا حقق الميرينجي اللقب، سيعادل رقم جميع أندية الدوري الإنجليزي، وهم 6 أندية يملكون 15 لقبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، توني كروس، كامافينجا - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

تشكيل دورتموند المتوقع لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون – هاملز – شلوتربيك – إيان ماتسن.

خط الوسط: سابيتزر – إيمري تشان– سانشو.

خط الهجوم: كريم أديمي – جوليان براندت – فولكروج.

إن معاناة دورتموند من الهزيمة الوحيدة في بطولة 2023-24 على ملعب واندا متروبوليتانو لم تعيق مساعي دورتموند لتحقيق المجد الأوروبي، حيث سبق التحول الهائل في مباراة الإياب زوجًا من النجاحات الاستثنائية 1-0 على وصيفات الشرف الدائمة باريس سان جيرمان، الذي فشل في كليهما. متنزه سيغنال إيدونا ومنتزه بارك دي برينس في أوائل شهر مايو.

بفضل انضباطهم الدفاعي وإهدار أبطال الدوري الفرنسي الذي لا ينتهي، حكم بوروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان بعام آخر من العذاب في دوري أبطال أوروبا، حيث هز هوميلز العجوز ولكن الذهبي رأسه في ضربة الإياب المنفردة، وبالتالي حجز موعدًا لدورتموند. مع مصير دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة فقط على الإطلاق.

بطل كأس أوروبا مرة واحدة في موسم 1996-1997، حيث كان أوتمار هيتسفيلد هو العقل المدبر للفوز 3-1 على يوفنتوس في ميونيخ، ولم يكن دورتموند حاضراً في الحدث الكبير منذ سقوطه أمام تفوق بايرن في لندن منذ أكثر من عقد من الزمن. مآثر ريال مدريد في نصف النهائي تعني أن فرصة الانتقام البافاري لم تتحقق.

حتى عندما فقد بايرن قبضته الحديدية على لقب الدوري الألماني، كان رجال ترزيتش وبقية القسم عاجزين عن قمع الطاغوت باير ليفركوزن، وعلى الرغم من هزيمة إس في دارمشتات 98 4-0 في المباراة الختامية، لم يكن بوسع دورتموند سوى العمل من أجل تحقيق الفوز. المركز الخامس.

ومع ذلك، بفضل تفوق ألمانيا في معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على جميع الدول الأخرى باستثناء إيطاليا، سيحتل بوروسيا دورتموند المركز الأول في جدول أوروبا العام المقبل بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية يوم السبت، والتي يدخلها سعيًا وراء أربعة انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا في أي مرحلة للمرة الأولى في تاريخه. ما يقرب من 10 سنوات.

لم يكن الجفاف الشامل للبطولات في دورتموند مؤلمًا مثل انتظارهم لمدة 27 عامًا للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا الثاني - لقد انتصروا في 2020-21 DFB-Pokal - لكن ميدالية الفائزين بدوري أبطال أوروبا ستتألق بشكل أكثر إشراقًا حول رقبة الفائز. ريوس، الابن المفضل لسيغنال إيدونا بارك، قبل أن ينظف خزانة دورتموند الخاصة به.

كما جرت العادة طوال مسيرته التي حطمت الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، لن يكون هناك مجال للمشاعر بالنسبة لكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي يعد بالفعل في فئة خاصة به مع أربعة انتصارات في كأس أوروبا كمدرب رئيسي ويسعى الآن للقيادة. مزيد من الوضوح من حزمة المطاردة.

بالطبع، سيودع ريال مدريد، الفائز باللقب 14 مرة، خادمًا ألمانيًا موقرًا يوم السبت، عندما سيلعب مايسترو خط الوسط توني كروس مباراته الرسمية الأخيرة مع النادي قبل بطولة أمم أوروبا 2024، وقد لعب اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لقد جرب بالفعل طعم النجومية في نهائي دوري أبطال أوروبا على دورتموند منذ ذروة بايرن.

لم يخسر كروس وزملاؤه الأساسيون في ريال مدريد أي نقطة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام براغا البرتغالي ونابولي بطل إيطاليا المخلوع ويونيون برلين الصاعد في الدوري الألماني، على الرغم من طريقة انتصارهم 2-1 في مجموع المباراتين على منافسهم آر بي في دور الـ16. ترك لايبزيغ شيئًا مما هو مرغوب فيه.

ومع ذلك، بأسلوب بلانكوس المثالي، وجد رجال أنشيلوتي بشكل مدهش طريقة للتغلب على حامل اللقب مانشستر سيتي - للانتقام من الفائز في نصف نهائي 2022-23 من مسافة 12 ياردة - قبل أن يفرك مشجعو نيوكاسل يونايتد أعينهم ويقرصونهم. أنفسهم في حيرة.

بعد مصافحة التعادل 2-2 في مباراة الذهاب، بدا أن صاروخ ألفونسو ديفيز - الذي يحتمل أن يصبح لاعبًا بلانكوس المستقبلي - قد أطفأ أحلام ريال مدريد في التاج رقم 15، فقط لكي يكتب خوسيلو ، لاعب إسبانيول المعار ، اسمه في فولكلور برنابيو بـ المزدوج المبهر لكمة تذكرتهم إلى ويمبلي.

بفضل الجهود الفردية المذهلة التي بذلها العقعق السابق، سيظهر شعار ريال مدريد الشهير على الغلاف الأمامي لبرنامج نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة عشرة يوم السبت، وانتهت ثلاث فقط من مباريات لوس بلانكوس الـ17 السابقة في مباراة الكأس. في حسرة.

في الواقع، لقد مرت 43 عامًا مذهلة منذ أن خرج العملاق الإسباني في المركز الثاني في هذه البطولة، ومنذ تلك الخسارة الساحقة أمام ليفربول في عام 1981، انتصر ريال مدريد في كل من نهائيات دوري أبطال أوروبا الثمانية الأخيرة التي تأهل فيها. حاضر.

إن تمديد هذا التسلسل الهائل من شأنه أن يضمن ثلاثية رائعة من الجوائز لأبطال الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، الذين ربما يكونون قد أنهوا الموسم العادي في الدوري الممتاز بإسقاط أربع نقاط أمام فياريال وريال بيتيس، ولكن لا ينبغي أن نضيع الكثير من النوم على هؤلاء اثنين من الجمود.

هناك القليل من الأرقام القياسية المتبقية لريال مدريد ليهبط على المسرح الأوروبي، ولكن إذا أراد لوس بلانكوس أن يخرج منتصراً مساء السبت، فستكون هذه أيضًا المرة الأولى في تاريخه التي يخوض فيها حملة دوري أبطال أوروبا دون التعرض لخسارة واحدة. .

لم يخسر رجال أنشيلوتي في 25 مباراة متتالية منذ خسارة كأس الملك في يناير على يد أتلتيكو، كما هز رجال أنشيلوتي الشباك في كل مباراة من مبارياتهم خارج ملعبهم في برنابيو في موسم 2023-24، وهو فأل واعد آخر قبل المباراة الأوروبية يوم السبت. إنتاج فني مذهل.