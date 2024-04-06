التكنولوجيا للقتل.. برامج "الذكاء الاصطناعي" تشارك في إبادة غزة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها، الأسلحة المستخدمة في حرب غزة، إذ ثمة قلق دولى متزايد بشأن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي "الذكاء الاصطناعي" في العدوان المتواصل على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن القلق البالغ حيال استخدام جيش الاحتلال للذكاء الاصطناعي في حرب غزة. وقال إن هذه "التكنولوجيا ينبغي توظيفها للخير وليس للقتل".

وأوضح "جوتيريش"، للصحفيين، أمس الجمعة: "يساورني قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن حملة القصف التي يشنها الجيش الإسرائيلي تشمل الذكاء الاصطناعي كأداة لتحديد الأهداف، ولا سيما في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الخسائر في صفوف المدنيين"، متابعًا: "يجب ألا يُسند أي جزء من قرارات الحياة والموت التي تؤثر في أسر بأكملها إلى حسابات اللوغاريتمات بدم بارد".

وكان المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال في مقابلة مع شبكة "سي. إن. إن"، أمس الأول الخميس، إن الولايات المتحدة تراجع تقريرًا إعلاميًا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف التي يقصفها في غزة.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة، واستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية، باعتبار أن ذلك قد يساهم في جرائم دولية".

وجاء في التقرير، أن جيش الاحتلال صنف عشرات الآلاف من سكان غزة كمشتبه بهم باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي ودون مراجعة بشرية تذكر، ولفت التقرير إلى أن البرنامج حدد أكثر من 37 ألف فلسطيني ومنازلهم ووضعهم على قائمة الأهداف، إذا أعطى جيش الاحتلال موافقة شاملة للضباط الإسرائيليين لاعتماد "قوائم القتل الخاصة بلافندر، من دون الحاجة للتحقق بدقة من أسباب اختيارهم أو حتى فحص البيانات الأولية التي استند إليها".

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33091

جدير بالذكر أن قناة القاهرة الإخبارية، عرضت تقريرا لأخر احصائيات العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ ذكرت أن وزارة الصحة الفلسطينية، قالت إنّ أكثر من 33091 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 75750 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي 2023، وأن 54 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 82 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و82 إصابة خلال 24 ساعة ماضية، في حين، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، على ما ذكرت الوزارة.

وجاء في بيان نشرته "الأونروا" "أدت الحرب المستمرة إلى إتلاف أو تدمير حوالي 62% من جميع المنازل في قطاع غزة، كما تعرضت البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المباني المنظمة التي تؤوي الأسر النازحة للهجوم، لقد نزح أكثر من 75% من السكان - غالبيتهم عدة مرات.. متى سينتهي؟".

وفي تقرير مشترك، كشفت الأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار والدمار الذي لحق بالبنية التحتية الأساسية في غزة بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في الأشهر الأربعة الأولى فقط تقدر قيمتها بحوالي 18.5 مليار دولار أمريكي.