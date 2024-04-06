سانشو يقود تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة شتوتجارت

صدام كروي مشتعل في الدوري الألماني مساء اليوم السبت، عندما يلتقي فريق بوروسيا دورتموند مع نظيرة شتوتجارت ضمن مباريات الجولة ال 28 من الدوري الألماني والتي ستقام علي ملعب سيغنال إيدونا بارك.

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة دورتموند وشتوتجارت في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع أمام فريق شتوتجارت

ومن المتوقع أن يدخل فريق بوروسيا دورتموند بقيادة إيدين تيرزيتش المدير الفني للفريق أمام فريق شتوتجارت بشكل مكون كالآتي :

في حراسة المرمى : أليكسندر ماير.

في خط الدفاع : جوليان ريسون – ماتز هوملز – نيتشلوت تيربيك – إيان ماتسين.

في خط الوسط : براندت – ايمري تشان – فيليكس نمشيا.

في خط الهجوم : جادون سانشو – نيكولاس فولكردج – كريمي ادميري.

التشكيل المتوقع لشتوتجارت أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

وعلى الجانب الأخر قد يأتي تشكيل فريق شتوتجارت شكل مكون كالآتي :

في حراسة المرمى : نوبل.

في خط الدفاع : جوشوا – باسكال – هيروكي – ماكسيميليان.

في خط الوسط : انجيلو – اتاكان – إينزو – كريس.

في خط الهجوم : سيرهيو – يونديف.

ترتيب بوروسيا دورتموند في بطولة الدوري الألماني الممتاز

بينما يحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 53 نقطة حصل عليهم بالفوز في 15 مباراة والتعادل في 8 مباريات، وخسر في 4 مباريات في جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز.