شيخ الأزهر: المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان تقف مشلولة عن تنفيذ تعهداتها

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن المؤسسات الدولية والمواثيق العالمية وفى مقدمتها مؤسسة الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات، تقف اليوم عاجزة بل مشلولة شللا رباعيا اقعدها عن تنفيذ بند واحد مما تعهدت بتنفيذه.

أضاف ”الطيب" خلال احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت: "لطالما غلبت على أمرها وعلى إرادتها وقراراتها التي تحظى بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء بعد تدخلات سافرة من قوى مستبدة مدربة على كتمان الحق حينًا وألبسته ثوب الباطل والعجرفة أحيانا كثيرة.

شيخ الأزهر

وتابع شيخ الأزهر: “الأدهي من ذلك أن تدخل القوى الكبرى شريكا داعما بماله الوفير وأسلحته الفتاكة لقوى غاشمة وهي تعلم علم القين انها ستسحق به الضعفاء والمستضعفين من الرجال والنساء والأطفال والمرضى وأنهم يجيعونهم ويحيطونهم بضغوط لا قبل لهم بها حتى إذا ما خرجوا من ديارهم وأموالهم وهاموا علي وجوههم صبوا من فوق رؤوسهم من عذاب الجحيم ما سيكتبه التاريخ بدموع ودماء”.

جدير يالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال الاحتفالية: "إننا نحتفل اليوم بهذه الليلة المباركة أتوجه بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ وطننا وأن يبارك جهود أبنائه المخلصين وأن يرحم ويتقبل شهداءنا راجين من الله "عز وجل"، أن يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه خيـر وصالـح وطنـنـا العـزيـز".

وتوجه السيسي، بالتهنئة لحفظة كتاب الله وبالتحية إلى فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر وإلى العلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في احتفالية وزارة الاوقاف بليلة القدر: "أتوجه لله سبحانه وتعالي بالدعاء بأن يسددنا على طريق الخير وبناء خطانا وأن يمدنا بمزيد من قوة الإرادة لمواجهة المخاطر والصعاب وأن يكلل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق أنه نعم المولى ونعم المصير".

وقف القتال في قطاع غزة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تتواني في جهود وقف القتال في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أننا نواصل السعي بلا كلل أو ملل لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لإقامته دولته المستقلة على 67 وعاصتها القدس الشرقية.

وواصل: “ليلة القدر المباركة بكل ما تحمله من معانٍ دينية وروحانية كبيرة تعد موعدا سنويًا متجددًا لاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله، واقترنت اقترانًا وثيقًا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين بالفوز برضا الله.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.