التموين تشكل غرفة عمليات لمتابعة عمل المجمعات وتوافر السلع

تلقي الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الادارة المركزية لشئون التوزيع يفيد بالمتابعة اليومية للتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة وتوافر الخبز البلدي المدعم وبيعة للمواطنين بالمواصفات والاوزان والاسعار المقررة.

وأكد المصيلحي، إنشاء غرفه عمليات مركزيه بالوزارة واخرى بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع ،مشيرا إلى انه يتابع يوميًا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة وكذلك توافر ‏الوقود واسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات التموينية ومن جانب فرق العمل والتفتيش والمتابعة والرصد الميداني على ارض الواقع.

وصرح احمد كما المتحدث الرسمي، أن وزيرالتموين والتجارة الداخلية يتابع يوميا ضخ السلع واللحوم، مشيراً إلى أن توجيهات ‏ الوزير للمديريات شملت كذلك المتابعة اللحظية لتوافر ‏السلع بكافة الأنشطة التجارية والتموينية وكذلك توافر الوقود والمرور عليها ‏للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة والمرور علي مستودعات الغاز ‏للتأكد من الالتزام ببيع الاسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة.

وأضاف كمال، الوزير أن الوزير ‏شدد على المديريات بمتابعة عمل المخابز يوميا وتوافر الدقيق بها وكذلك انتظام عمل مخازن الجملة والمنافذ التموينية والمجمعات الإستهلاكية.‏



