الهلال الأحمر الإيراني : نقل جثامين الرئيس الإيراني ووزير خارجيته إلى تبريز

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني " بيرحسين كوليوند"، أنه بعد انتهاء عملية البحث والتحقيق لفرق الإنقاذ في سقوط المروحية التي تقل الرئيس الإيراني واستشهاده ورفاقه، يتم الآن نقل جثامين الشهداء إلى روضة الشهداء في تبريز.

ووفق لوكالة الأنباء الإيرانية "أرنا"، أفاد كوليوند اليوم الاثنين، بأن عملية البحث قد انتهت وحاليا يتم نقل جثامين الشهداء إلى سيارات الإسعاف تمهيدا لنقلها الى روضة الشهداء في تبريز، وذلك بعدما تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وإمام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرًا خلال الساعات القليلة الأخيرة.

واستشهد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وكان آية الله إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.