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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير العدل ناعيا "فتحي سرور": معلم الأجيال وكبير العلماء

المستشار عمرو مروان
المستشار عمرو مروان وزير العدل

نعى المستشار عمرو مروان وزير العدل، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.

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شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي نسخة من الإصدار الثاني لمجلة الأزهر (شاهد)

وجاء في النعي: «فقد المجتمع القانوني المصري والعربي والدولي في الليلة المباركة أستاذ الأساتذة ومعلم الأجيال وكبير العلماء والرمز الرفيع في المحاماة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء، تقلد فيها ارفع المناصب الوزارية والبرلمانية، ونهل من علمه ملايين الدارسين والباحثين والعاملين في مجال القانون بصفة عامة وفي القضاء بصفة خاصة، وإذ يتقدم وزير العدل وجموع القضاة لأسرة الفقيد الكبير بالعزاء، يدعون له بالمغفرة والرحمة والمنزلة العالية في جنة الخلد».

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