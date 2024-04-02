الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المتحف المصري الكبير يكتسي بلون طيف التوحد

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلاقًا من الاهتمام الكبير الذي يوليه المتحف المصري الكبير؛ لدعم طيف التوحد في المجتمع الثقافي والعملي، أُقيم اليوم حفل سنوي للجمعية المصرية للأوتيزم في المتحف المصري الكبير. وقد تم خلال الحفل استعراض كفاءات الشباب من متحدي  طيف التوحد، لعدد من المهارات مثل: مهارات التطبيقات الرقمية، والطباعة، والتصميم 

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وزير السياحة والآثار يتابع جاهزية تشغيل المتحف المصري الكبير

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اليوم العالمي للمرأة في المتحف الكبير

حيث قام الشباب بتصميم صور لمقاعد مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وتم تنفيذها بعد عقد ورش عمل، وإتاحة عدد من الزيارات، مع فريق الإتاحة بالمتحف المصري الكبير. 

 

وقد تم تنفيذ هذه المقاعد من خلال التبرعات التي قدمتها عدة جهات، وسيتم عرضها ضمن فعاليات الاحتفالية.

 

هذا وقد أعرب اللواء عاطف مفتاح؛ المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، عن مدى حرص المتحف على أن يكون متاحًا لكافة الزوار، وخاصةً متحدي  طيف التوحد؛ بهدف دمجهم، وتمكينهم من التعامل فى جميع أنشطة المتحف، والاستمتاع بالتجربة الفريدة.

 

     وجدير بالذكر أنه  تم إضاءة المتحف باللون الأزرق؛ للتوعية بطيف التوحد، وتم استقبال عدد من شباب طيف التوحد؛ لحضور عرض  توت عنخ آمون التفاعلي.


 

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