اليوم العالمي للمرأة في المتحف الكبير

يحتضن المتحف الكبير مهرجان هي الفنون الذي يحتفي بجهود المرأة المصرية احتفالا باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق يوم 8مارس من كل عام ويكشف عن إبداعاتها وإسهاماتها خصوصًا في مجال الفنون.

أعلنت إدارة المهرجان هذا العام عن حفل موسيقي بالمتحف المصري الكبير، ليضم كل من فرقة "طبلة الست" وفنانات برنامج "موشيقى" لتعليم الموسيقى، وسيُنظم الحفل يوم الجمعة الموافق ٨ مارس في البهو الزجاحي بالمتحف المصري الكبير،.

سيشهد النصف الأول من الحفل تقديم الإبداعات الموسيقية والغنائية لأكثر من عشرين فنانة مصرية هم خريجات برنامج "موشيقى" وهو برنامج تدريبي لتعليم الموسيقى والتطوير الوظيفي نظمه مهرجان "هي الفنون" بالتعاون مع "مؤسسة نڤاك" وبدعم من السفارة الامريكية بالقاهرة، وذلك في الفترة من نوفمبر ٢٠٢۳ حتى مارس ٢٠٢٤. من خلال محاضرات البرنامج تعلمت المشاركات الكثير عن كتابة الأغاني والإنتاج الموسيقي والإدارة الموسيقية بشكل عام. أما النصف الثاني من الحفل سيكون على أنغام "طبلة الست"، وهي فرقة نسائية مصرية تُقدم أغاني الفلكلور والتراث المصري.

"هي الفنون" مهرجان مصري دولي سنوي يركز على إبداعات المرأة في مجالات فنية متعددة منها الموسيقى والرقص والأفلام والمسرح، ويحرص سنوياً على الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة،

تقول "نيفين قناوي" مؤسسة ومديرة المهرجان: "نحن سعداء بإقامة الحدث بالشراكة مع المتحف المصري الكبير الذي يهتم بالأنشطة والفاعليات الثقافية، وأيضاً بإعادة إحياء الفنون التراثية المصرية، كما يتميز بموقعه الذي يطل علي أهرامات الجيزة، ونحن نحرص دائمًا على تسليط الضوء على الإبداعات الفنية للمرأة



