أسعار صادمة لحفل مئوية أم كلثوم في المتحف الكبير

في ليلة غنائية من طراز خاص، تجمع بين تراث الأغنية المصرية الأصيل لكوكب الشرق أم كلثوم وأرجاء التاريخ الفرعوني في المتحف الكبير، مع أبرز الأصوات الطربية التي اشتهرت بتقديم أغانيها بمهارة.

موعد حفل مئوية أم كلثوم والنجوم المشاركون

يقام الحفل في 21 من فبراير المقبل، داخل المتحف الكبير بمناسبة الاحتفال بمئوية أم كلثوم مع مجموعة من الأصوات النسائية وهم “مروة ناجي، ريهام عبد الحكيم، إيمان عبد الغني”، بقيادة موسيقية للمايسترو محمد الموجي.

أسعار تذاكر حفل مئوية أم كلثوم

تم طرح تذاكر الحفل عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها، وتم تقسيمه إلى 5 فئات، كالآتي:

الأولى بقيمة 7500 جنيه، الثانية 5000 جنيه، والثالثة بـ 3500 جنيه

أما الرابعة بقيمة 3000 جنيه، والخامسة والأخيرة بـ 1750 جنيه.

نبذة عن حفل مئوية أم كلثوم في المتحف الكبير

ويستعد المتحف المصري الكبير لاستقبال حفل “100 سنة أم كلثوم” بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث يقدم أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

ويقام الحفل العالمي احتفاء بـ”سيدة الغناء العربي” أم كلثوم، تحت عنوان «100 عام من الإبداع»، في أهم حفل غنائي يشهده الوطن العربي تقديراً للنجاح الساحق الذي وصلت أصداؤه لكل أنحاء العالم، وأغانيها التي أثرت بوجدان المصريين بشكل خاص حتى اليوم، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي،.