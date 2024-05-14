موتني ومش هتلمسني.. تفاصيل ساعة ونصف قضتها فتاة التجمع تحت وطأة سائق أوبر

كشفت سالي، شقيقة فتاة التجمع التي تعرضت للخطف، تفاصيل مروعة حول محاولة اغتصاب شقيقتها من قبل سائق أوبر في صحراء مدينة نصر.

وقالت سالى شقيقة فتاة التجمع، إنها مقيمة فى التجمع، وإن شقيقتها كانت ذاهبة إلى فرح فى مدينة الشيخ زايد، وكانت غير قادرة على قيادة السيارة بنفسها، فقامت بطلب سيارة أوبر من هاتفها المحمول لتوصيل شقيقتها إلى الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً، إلا أن السائق وصل بتأخير يقارب الخمسة وخمسين دقيقة.

وأضافت: إن شقيقتها استقلت سيارة الأوبر، وبعد مدة تلقت اتصالا من شقيقتها تخبرها أن سائق أوبر عايز يلغى الرحلة علشان يأخذ الفلوس كاش، قلت لها مينفعش، وأن شقيقتها عرضت عليه لو عايز فلوس ممكن يوقفها على أقرب ماكينة صرافة تسحب له فلوس، والأوبر ياخد حقه، وهو ياخد مبلغ علشان مايزعلش، أو ينزلها، فرد عليها بالرفض.

وتابعت ، أنه بعد رفض السائق نزولها من السيارة، انقطع الاتصال بها، وأنها اتصلت أكثر من مرة بشقيقتها لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وعند الساعة 10:36 مساء فتحت ابلكيشن أوبر لقيت الرحلة أتلغت.

وأكملت شقيقة فتاة التجمع ضحية سائق أوبر: أكثر من حد من أوبر اتصل بيا وأخبرنى أنه متواجد أسفل البيت، وأنا أرد عليهم إزاى أنت وصلت وفيه أوبر أخذ شقيقتى، وبعد كده جالى شك إنه فى حاجة حصلت لأختى، وتبين أنه فخ يتم نصبه لأختي واستدراجها من أجل اغتصابها.

وأشارت شقيقة فتاة التجمع: "سائق أوبر أخذ أختي على منطقة في الصحراء، وبعدين وقف العربية وقتها كانت تستمع للقرآن الكريم في سماعة الأذن، وفجأة أوقف العربية وقال لها أنا عطشان جدا بس المياه في شنطة العربية، فسمحت له بشرب الماء ليفاجئها بغلق السيارة عليهما، وفرد كرسي القيادة على الكنبة من أجل اغتصابها".

وتابعت شقيقة فتاة التجمع ضحية سائق أوبر، "هددها بآلة حادة تشبه الكاتر حال لم تخضع له ويغتصبها سيقوم بقتلها، ولكنها ظلت تقاوم، ليضع الكتر على رقبتها، ولكنها أفلتت من الكتر وظلت تقاوم بقدميها لإبعاده عنها".

وأكملت شقيقة فتاة التجمع:"أختي ظلت تقاوم سائق أوبر وقالت له أنت هتموتني بس مش هتلمسني ومسكت الآلة الحادة اللي كان بيهددها بيها، ولكنها تعرضت لكدمات في جسمها ونزيف في الذراعين والرقبة خلال عملية المقاومة"

وتابعت: أختى مصابة بقطع حاد فى أصبعها باليد اليمنى، وقطع فى العصب وقطع فى الوتر، ومحتاجة لإجراء عملية كبيرة، وأعتقد إن إحنا هنضطر لإجراء العملية دى برة مصر.

وتابعت شقيقة فتاة التجمع: إن سائق الأوبر، قام بإلقاء متعلقات شقيقتى فى الشارع وفر هاربا، وتمكن سائق اللورى من إنقاذها، وسائق اللوري جاب بطانية ولفها حول شقيقتى، وأن أحد الأشخاص اتصل بها وأخبرها بما حدث مع شقيقته

وأكملت: أن الشباب اللى أنقذوا شقيقتها كلموها حوالى الساعة 10:38 مساء، واخبروها إنهم لقيوا أختى مرمية فى الصحراء، والأمن تمكن من القبض على المتهم، وإحنا حاليا فى النيابة لإجراء التحقيقات.

وكشف التقرير الطبي لـ فتاة التجمع وجود قطع وجرح غائر باليد اليمنى أدى لاحتياج المجني عليها لعمل عملية فورية، كما أثبت التقرير وجود وتر تم قطعه بآلة حادة، ووجود خلل في الضفيرة العصبية باليد اليسرى بشكل كامل.

اعترافات سائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

وقال المتهم خلال تحقيقات النيابة إنه كان في طريقه لتوصيل الفتاة من التجمع الخامس بالقاهرة لمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، ولاحظ ارتداءها لملابس مفتوحة: "كانت لابسة سواريه ومعرفتش أمسك نفسي"، كما أنه حاول التقرب منها والتعدي عليها إلا أنها قاومته فأخرج “كاتر" كان بحوزته وحاول إرهابها به إلا أنها أمسكت بالكاتر، مصيفا:"هي اللي عورت نفسها ومكنتش عاوز أعورها".

حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة التجمع

ومن جانبها أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس سائق أوبر المتهم بخطف فتاة ومحاولة اغتصابها في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان ركوب الفتاة بداية من طلب الرحلة مع السائق حتى وقوع الحادث، وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم لبيان عما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.

وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لـ فتاة أوبر، تمهيدا لسماع أقوالها في الحادث واستكمال التحقيقات.

بدأت الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد ولكن في أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة والتعدي عليها جنسيا، وأضافت الفتاة أنها استغاثت بالمواطنين ففر هاربا.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.