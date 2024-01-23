الثلاثاء 23 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حادث ضخم على مطلع الطريق الدائري أمام المتحف المصري الجديد

صورة من الحادث
صورة من الحادث

شهد مطلع الطريق الدائري أمام المتحف المصري الكبير بمنطقة الرماية، حادث ضخم، حيث أصيب شخصان؛ بسبب حادث تصادم تريلا ب 5 سيارات وسقطت منهم سيارة نقل محملة بالخراف.

 

نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق تريلا واصطدام بـ5 سيارات مما أدى لسقوط أحدها محملة بالخراف، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه من المريوطية وصولا إلى الرماية ونتج إصابة شخصين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتهشم سور الدائرى وانتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث.

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

إصابة 8 أشخاص في حادث مروري علي الطريق الصحراوي الغربي بديروط
الجريدة الورقية