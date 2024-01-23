حادث ضخم على مطلع الطريق الدائري أمام المتحف المصري الجديد

شهد مطلع الطريق الدائري أمام المتحف المصري الكبير بمنطقة الرماية، حادث ضخم، حيث أصيب شخصان؛ بسبب حادث تصادم تريلا ب 5 سيارات وسقطت منهم سيارة نقل محملة بالخراف.

نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق تريلا واصطدام بـ5 سيارات مما أدى لسقوط أحدها محملة بالخراف، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه من المريوطية وصولا إلى الرماية ونتج إصابة شخصين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتهشم سور الدائرى وانتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث.