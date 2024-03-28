نشرة التوك شو.. أحمد عبدالعزيز يبيع عفش شقته وانهيار آيتن عامر

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علقت الفنانة آيتن عامر، على تغريدة "فيه رجالة بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز"، عبر موقع إكس، بعد انفصالها.

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آيتن عامر تنهار على الهواء: الطلاق أبشع تجربة تمر بها أي سيدة



قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إنه يرى أن الفن غدار ولم يقم بعمل بيزنس خاص به تحسبا لأي لحظة غدر من الفن، قائلا: "الفن غدار ومفكرتش اعمل بيزنس خاص ومقصدش بموضوع الفن غدار أنه مرتبط بالناحية المادية فقط ولكن المادية والفنية والفن غدار عموما".

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أحمد عبدالعزيز يتحدث عن واقعة بيع عفش شقته ويصرح نادما: “الفن غدار”



قال الفنان هشام ماجد، عن علاقته بالثنائي شيكو وأحمد فهمي: "كان بقالنا كتير بيحصل خناقات بس ومبتبانش للناس، وطول الوقت كان فيه اختلافات، ومفيش فرقة مبيحصلش فيها اختلافات، ومحدش بيكمل، وقليل اللي بيكمل، يعني بيتلز مكملوش، واما حصل نفس الكلام، وبرضو بنتخانق انا وشيكو بس مبتوصلش اننا ننفصل.

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هشام ماجد يكشف سبب الانفصال عن أحمد فهمي وشيكو (فيديو)



كشف الفنان شريف حلمي، كواليس مشاجرته مع الفنان الراحل أحمد زكي بسبب "عُقدة" الزعيم عادل إمام.

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قال الشيف أحمد أكرم، شيف بحفل إفطار المطرية، إنّ حفل إفطار المطرية هذا العام شهد تقديم 10 آلاف وجبة، موضحا: "بدأنا بـ2 ترابيزة، وأصبح نانقدم في هذا العام 550 كجم أرز بسمتي و1100 كجم شيش طاووك لتغطية 10 آلاف وجبة، هذه السنة العاشرة.

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10 آلاف وجبة.. شيف بـ إفطار المطرية يكشف كواليس الحفل (فيديو)



قال محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، إن الدولة المصرية كانت تعاني من فجوة تمويلية دولارية قبل عقد اتفاقية رأس الحكمة، وكانت هناك ضائقة مالية مرتبطة بالتدفقات الدولارية في مصر.

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خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت قواعد اللعبة الاقتصادية في مصر (فيديو)



قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن العديد من المنتجين والسلاسل التجارية خفضت أسعار العديد من السلع ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة.

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خلال ساعات.. الغرف التجارية تزف بشرى عن انخفاض أسعار السلع (فيديو)



قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن نجاح الدولة المصرية في تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر، رسالة فخر واعتزاز للعالم أجمع ليس لمصر فقط.

شركة العاصمة الإدارية تكشف حقيقة إنشاء إستاد آخر (فيديو)



أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة"،أن الشعب المصري عظيم، مؤكدة أنه بالرغم من الإمكانيات البسيطة إلا أنه ينجح في إخراج أشياء عظيمة، مثلما تم في حفل المطرية.

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نبيلة مكرم تكشف كواليس مشاركتها في حفل إفطار المطرية (فيديو)

