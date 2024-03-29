ريم البارودي: ريهام سعيد غدرت بيا

أكدت الفنانة ريم البارودي، أن الإعلامية ريهام سعيد غدرت بها خلال تصوير حلقة برنامجها "صبايا"، التي ظهرت فيها بعد 3 سنوات من الخلاف.

وتابعت “ البارودي” خلال تصريحاتها ببرنامج “ العرافة” المذاع عبر فضائية “ النهار”، اليوم الجمعة، أن ريهام سعيد جعلت الخلافات القديمة بينهما سير الحلقة بعكس ما اتفقا عليه.

وأكملت "صورتني وأنا بدخن أيكوس، والمصحف الشريف ما كنت أعرف إني بتصور، ليه؟! انا يوسف شاهين؟! فالتدخين ممنوع في أثناء تصوير المشاهد".

وواصلت البارودي : "مصحف ربنا في شنطتي على طول، والمصحف أنا اتغدر بيا، أنا مش جديدة في الكاميرات، وفي كاميرا صورتني وأنا بنادي على المساعدين بتوعي وبقول يا فلان ويا فلان هاتوا الأيكوس، ولما وقفت الحلقة شربت الأيكوس، وهدأت شوية بس عرفت نيتها لأن اللي في القلوب باين على الوشوش، وهي ضدي، والحب والكره والحقد باين، وكملنا الحلقة".

ريم البارودي تهاجم ريهام سعيد: "غلطانة إني سامحتها طلعتني بتاجر بأبويا وورايا موسيقى السجن"

وعقبت البارودي على كواليس عزاء والدها التي جمعتها بالإعلامية ريهام سعيد، قائلة: "فوجئت لما تلاقي حد داخل لك وجاي لك عزاء وأنا في وقت مش قادرة أفكر فيه، بسبب وفاة أبي".

وفالت : "عندما يفقد الإنسان أباه أو أمه، فإنه ضهر يكون انكسر، وبالتالي، فإنه في بعض الأحيان لا يقدر الموقف جيدا ولا يفكر في أن هناك شخص أذاه كثيرا".

وأوضحت :"لما شفتها دخلت عليا العزاء نسيت، ودي غلطتي أنا، وكان المفروض مسلمش عليها، بعتت لي رسالة قبل حضورها العزاء، وقالت لي فيها أنا عاوزة آجي أعزي بس خايفة تقولي إن أنا باخد اللقطة، والرسالة موجودة .. موضوعها انتهى بالنسبة لي، وعملت معاها حلقة بناءً على طلبها وجاملتها بربع أجري وهي اللي جات لحد عندي عشان تصور، وأنا غلطانة إني سامحتها".

وتحدثت الفنانة ريم البارودي، عن العلاقة بينها والإعلامية ريهام سعيد، قائلة: "القضايا مازالت مستمرة بيننا والمشكلة لسه مخلصتش، ومفيش عداوة بتيجي بعدها محبة، واللي يقول كده كداب".

وأضافت : "المثل الشعبي ما محبة إلا بعد عداوة غلط، إحنا بنمشي ورا أمثال كلها غلط، دي أمثال شعبية كلها قديمة".