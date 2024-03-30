الصراعات والتسخين.. أمير مرتضى يكشف عن أهم عيوب والده (فيديو)

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك عن علاقته بوالده مرتضى منصور خلال رئاسته للزمالك، قائلا: "أنا فخورإني لولا مرتضي منصور مكنتش معروف وكنت هكون عادي.. وجزء من شخصيتي شكلها مرتضي منصور رباها وعلمها.. ولكن لو أنا كنت موجود لوحدي فى الزمالك؛ بالتأكيد كنت هدير بطريقة مختلفة”.



وأضاف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، مساء اليوم، إنه لا يفضل الرد على الشائعات التي توجه له، والتركيز فقط على عمله، ويحترم حتى خصومه، ويراهن على أن من هو أمامه هو من سيتراجع".

كان فيه مستشارين يحبوا يسخنوه

وتابع أمير مرتضى منصور،: “عيوب مرتضي منصور فى الإدارة هو أن الصراعات مع ناس مالهومش لازمة للجدال معهم من الأساس.. والعيب الآخر إنه شخصية بيحب يعمل كل حاجة بإيده.. فهو لديه مركزية في الإدارة.. وهناك مستشارين كانوا يعملون معه محترمين بنسبة 50%.. والآخرين مكنوش تمام؛ علشان كانوا بيسخنوه، لأنه كان بيحب يسمع”.

وعلق أمير مرتضى، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار:، عن توليه منصبه في نادي الزمالك قائلًا: "انا طيب وشرير في نفس الوقت وبيطلع ده مع اللي يستحق، موضوع اني كنت ظابط او محامي وماليش علاقة بالكورة، ده موجود في كل العالم، وعندنا معظم اللي بيلعب كورة مبيهتموش بالدراسة، وده هنا وبرا مصر، والاساطير كلها كده، امثلة محمد صلاح وكريستيانو مثلًا، دول مانعرفش خريجين ايه، لكن أساطير في مجالهم، ومفروض يكون فيه حد متعلم كويس يدير، وهتلاقي المعادلة دي موجودة اوي في الهاند بول، معظمهم خريجي هندسة وطب".

الكورة بتاخد من التعليم

وأضاف أمير مرتضى: "الكورة بقى هي اللي بتاخد من التعليم، وأنا كنت من ناشئين الزمالك ونفس جيل شيكابالا، وكنت لعيب شاطر، لكن كان عليا ضغوط كبيرة، وده بسبب ان والدي كان نائب رئيس الزمالك، وده كان ضغط عليا لأن الكل عارف ان ابويا رقم 2 في النادي، وكنت هتعامل معاملة خاصة سواء إيجابية او سلبية، وده أثر عليا".

وتابع أمير مرتضى: وأنا في النادي مكنتش معني بقصة الانتخابات، ودايمًا كنت أحب أبعد عن الحتة الاجتماعية، ببعد عنها، لأني عارف ان في يوم من الأيام هتحط فيها، سواء انتخابات أو منصب في النادي، وساعتها أنا كنت معني أكتر بالكورة".