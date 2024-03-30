ناقد فني مشيدا بمسلسل الحشاشين: كريم عبدالعزيز يصنع تاريخ لنفسه (فيديو)

علق الناقد الفني خالد محمود، على نجاح مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز، والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي



وقال خالد محمود خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الجدل المثار حول مسلسل الحشاشين دليل قوي على نجاح المسلسل.

وتابع: “ الفنان كريم عبدالعزيز في حتة تانية، كريم بيصنع تاريخ لنفسه، كما أن الفنان أحمد عيد يقدم دورا رائعا، والمسلسل بمثابة إعادة صياغة وتجديد للنجوم”، معقبا: "جميع الأدوار التمثيلة للنجوم المشاركين في العمل الدرامي كانت مميزة، وكل فنان يقدم دوره بشكل يليق بالفكرة المقدمة.

وأردف: "الأعمال الفنية التي تقوم على رؤية فكرية، يجب على القائمين أن يسيروا بخطوات سلسة وبسيطة حتى يتم إيصالها للمشاهد، مطالبا بضرورة البناء على مسلسل الحشاشين وتقديم أعمال أخرى تفيد المجتمع المصري.

صدر مسلسل الحشاشين مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد عن مواعيد عرض الحلقات المقبلة، منها الـ 19 والـ 20 بعد تطور الأحداث في قلعة ألموت ودخول يحيى وأصدقاءه إلى القلعة لقتل حسن الصباح.

الحشاشين والقنوات الناقلة

ومسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشهدت الحلقات الماضية، نقاشا بين عمر الخيام والسلطان باركياروق حول حسن الصباح اعترف فيه الخيام بأنه زار قلعة ألموت ودخلها إلا أنه خبأ عن الجيش ذلك خوفاً من دخول حرب هو ليس من أهلها.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة

وفي السياق ذاته، يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 19، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين إثارة كبيرة فى أحداثها مع بداية تعلم سوزان نجم الدين للجوارى كيفية الاحتيال على الشباب المختارين لتنفيذ عمليات فدائية فى حلم الجنة، كما شهدت تعليم الدعاة للشباب الجدد من جنود السلاجقة لكيفية التحول فى الفكر ناحية الحشاشين، وذلك بمفاهيم مثل السلخ ممثلاً فى كيفية نسيان الشباب كل ما تعلموه وبدء صفحة جديدة بمفاهيم جديدة.