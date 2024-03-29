منحوسة.. نجل فؤاد المهندس عن حريق شقته: تحولت لرماد واشتعالها في 2006 موت والدي

كشف محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، أسباب حريق شقته فجر اليوم الجمعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يؤدي صلاة الفجر، وتم الاتصال به ليتم إخباره أن هناك حريق اشتعل في شقته بسبب ماس كهربائي.

وتابع: كل حاجة في الشقة اتحرقت كل حاجة خلاص باظت، الحريق دا يفكرني بحريق الشقة اللي حصل في 2006، والراحل فؤاد المهندس كان على قيد الحياة، والشقة اتحرقت كلها بسبب ماس كهربائي.

وأكمل محمد فؤاد المهندس الذي رحل عن عالمنا في 16 سبتمبر 2006 عن عمر ناهز 79 إثر أزمة قلبية: الحماية المدنية منعتي من دخول الشقة بعد الحريق الذي نشب في الشقة فجر اليوم الجمعة، مؤكدًا أن الحريق الشقة الذي حدث في 2006 عجل بوفاة الفنان فؤاد المهندس.

وأردف نجل فؤاد المهندس: كل حاجة خاصة بوالدي اتحرقت كلتها النار، التماثيل والجوائز والشهادات كله اتحرق كل دي حاجات عجلت برحيل والدي عن الحياة، ودخل في دور اكتئاب.

وأوضح محمد فؤاد المهندس، أنه لن يدخل الشقة في الوقت الحالي، لا أملك القدرة النفسية على رؤية كل شيء وهو رماد، منوهًا إلى أنه لم يفكر في بيع الشقة، مردفًا: «حاسس إني الشقة دي نحس، دا تاني حريق كل حاجة راحت، أنا قاعد مع أخويا دلوقتي ومش عارف هرجع تاني، أنا الشقة دي إيجار مش تمليك، وقاعد لوحدي، مش هدخل الشقة قبل 20 يوم من الآن».

وأمرت النيابة العامة بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة نجل الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس بالزمالك.

ماس كهربائي وراء حريق شقة نجل الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس بالزمال ك

كشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، تسبب في وقوع تلفيات بغرفة النوم على مساحة ٤ أمتار في ٤ أمتار، واحتراق دولاب وسرير، وشاشة تليفزيون، وتكييف وذلك جراء ماس كهربائي.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث في عقار سكني بمنطقة الزمالك، على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى العقار والشقق المجاورة للشقة المحترقة.

وتم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.