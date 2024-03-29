بيومي فؤاد: الأزمة الأخيرة أكبر ظلم تعرضت له "بعيط كل يوم وعينى كانت هتنفجر"

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه يبكي يوميًا بسبب الأزمة الأخيرة، قائلا: "من اليوم اللي حصل ده مفيش يوم يعدي إلا وبعيط ومش متعود على الشتيمة، والموقف الأخير هو أكبر ظلم تعرضت له طوال حياته".

وأوضح "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن تعرض للظلم وكان يعاني من ضغط العين، متابعًا: "عيني كانت هتنفجر بسبب محمد السبكي، وأنه حزين منه بسبب أحد الأفلام".

وشدد على أن الأزمة الأخيرة كانت أكبر ظلم تعرض له في حياته، موضحا أنه كان هناك 5 أيام مر بهم خلال الأزمة الأخيرة كانوا هم الأصعب عليه وعلى أسرته بأكملها، مؤكدًا أن نجله نصحه في هذا الأمر بأن ما يتعرض له خير.

وتابع: "أصدرت قرار بسبب الأزمة الأخيرة.. إني أقفل أكونت الفيس بوك.. وفي ناس مسئولة عنه".

وأكد أنه يعشق فيلم "الإسكندراني" ويحب تصريح المخرج خالد يوسف بأن دوره في هذا العمل هو "دور عمري"، قائلا: شرف ليا هذا التصريح وهو دور عمري، والفيلم فيه 3 أنواع من التمثيل والدراما.

وأوضح أن دوره في هذا العمل شارك بـ3 أنواع من الدراما، مؤكدًا أنه كان يظهر في دور كوميدي وجاد وفي حالة من الحزن ايضًا، مؤكدا أن هذا أمنية كان يريد تحقيقها ويتمناها.

صاحب المقام

وأشار إلى أن "صاحب المقام" لا يعجبه دوره ومشاركته به، مضيفًا: "الفيلم ده مش عاجبني شغلي فيه.. لما بتفرج عليه بتضايق"، منوهًا بأن الإخراج في هذا العمل كان جيد ولكن أداءه في العمل لم يكن على أكمل وجه ولا في أفضل حال.

وأكد النجم بيومي فؤاد، أنه متيسر الحال وربنا رزقه من حيث لا يحتسب، قائلا: "ربنا رزقني من وسع".

وأشار إلى أنه في موسم من المواسم وخلال المشاركة في مسلسل "الكبير أوي"، كان هناك نجمين يريدون المشاركة في العمل مقابل مبالغ مالية كبيرة جدًا.

وأوضح أن الكبير أوي مسلسل يعرض بشكل سنوي وفي الموسم الرمضاني، أي عمل مستمر العمل به، متابعًا: "دوري موجود كل سنه.. إلا لو مبقاش في بيومي فؤاد"، ولذلك يحب المشاركة به، منوهًا بأن رحمة احمد لم تأخذ مكان دنيا سمير غانم ولكنها تشارك بخط درامي مختلف.