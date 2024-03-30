محمد حماقي يكشف عن خدعة تعرض لها في أغنية بسبب أحمد حلمي(فيديو)

تحدث الفنان محمد حماقي، عن زكرياته حلال تسجيل أغنية واحدة واحدة، بفيلم جعلتني مجرمًا، للفنان أحمد حلمي، قائلا: "يوم تسجيل الأغنية أنا قاعد في الاستديو والمفروض أيمن بهجت قمر بيخلص كتابة الكلمات وأنا مستنيه يبعت لي عشان أدخل أغني.

وأضاف محمد حماقي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “ بودكاست بيج تايم:” أيمن بهجت قرالي الكلام في التليفون، فاستغربت لما قريت جملة على مشمي، فاستكملت كلمات الأغنية وبعدين سألته على كلمة على مشمي وقلت له مش عجباني، قال لي الكلمة اللي مش عجباك دي أكتر كلمة عاجبة أحمد حلمي ومنى زكي لما سمعتهم الكلام».

حدعة أيمن بهجت قمر



وتابع مخمد حماقي: «سجلت الأغنية وكان معايا أحمد حلمي في الاستديو، وقلت له على مشمي دي غنيتها عشانك، فاستغرب حلمي وقال لي: «إيه على مشمي دي؟»، ففهمت أن أيمن بهجت قمر ضحك عليا لتمرير الجملة».

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغانٍ صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال أواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد أمال أنا ليه مش شايف حد”.