شركة العاصمة الإدارية تكشف حقيقة إنشاء إستاد آخر (فيديو)

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن نجاح الدولة المصرية في تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر، رسالة فخر واعتزاز للعالم أجمع ليس لمصر فقط.

لا نحتاج لاستاد آخر بجانب إستاد مصر

وكشف عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزام الشركة إنشاء إستاد آخر بسعة 40 ألف متفرج في العاصمة الإدارية، قائلا: "لا نحتاج لاستاد آخر بجانب إستاد مصر".

وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية، أنه تم طرح المدينة الأوليمبية الرياضية بالكامل في العاصمة الإدارية على أكبر الشركات العالمية لإدارتها.

وفي إطار التعاون والتنسيق المثمر والمشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى وفي ضوء إقامة بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات (مصر / تونس / نيوزيلاندا / كرواتيا) وذلك بإستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

قررت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي توفير اتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة وذلك تسهيلاً علي الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلي استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لحضور المباراه النهائية بين مصر وكرواتيا.

وقد تقرر ان يكون قيام تلك الاوتوبيسات في تمام الساعة الخامسة عصراً من الميادين التالية ( عبد المنعم رياض ، العباسية ، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول " ، مدينة نصر ، وكذلك بجوار نادي السكة الحديد ، محطة عدلي منصور ، شبرا الخيمة ، ، المعادي " أمام المركز الاوليمبي " ، الجيزة ، حدائق الاهرام " أمام نادي حدائق الاهرام ، زهرة العاصمة ، العاشر من رمضان " ميدان الاردنية " ، الزقازيق امام نادى الشرقية ) كما ستقوم وزارة النقل بتوفير أتوبيسات العاصمة (شركة أكتا) مجانا لنقل القادمين من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة الفنون والثقافة وحتي إستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في إطار افتتاح استاد مدينة مصر الدولية للإلعاب الاولمبية.

كما قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق مد ساعات عمل القطار الكهربائى الخفيف LRT .

الجدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية تقع علي طريق القطامية السخنة علي بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.